La solicitud de vecinos de Miraflores Bajo para ampliar el plazo de participación ciudadana en el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar abrió una polémica en torno a la Imagen Objetivo propuesta por el Municipio. A las críticas por la difusión y el tiempo disponible para presentar observaciones se sumaron cuestionamientos de la concejala Nancy Díaz (FA), quien acusó a inmobiliarias, entre ellas Las Salinas, de intentar "influenciar" a la ciudadanía en medio de este debate.

La petición de la Junta de Vecinos de Miraflores Bajo fue dirigida a la alcaldesa Macarena Ripamonti y al Concejo Municipal, a solo un día del cierre del período de recepción de observaciones, fijado para este viernes 27 de noviembre. La organización planteó que la difusión del proceso ha sido insuficiente y que el tiempo disponible no permitiría analizar bien los cambios que podrían incidir en el desarrollo urbano comunal.

La presidenta de la junta vecinal, Carolina Zabalaga, señaló que al sector llegaron solo dos convocatorias para trabajar en la Imagen Objetivo. Además, advirtió que las modificaciones propuestas en materia de alturas de edificaciones, usos de suelo y actividades comerciales podrían afectar la identidad residencial de Miraflores Bajo, cuyas características territoriales son distintas a las del centro y Miraflores Alto.

Frente a esta solicitud, la concejala Nancy Díaz cuestionó que se haya instalado la idea de que el proceso no habría contado con suficientes instancias de participación. La edil frenteamplista sostuvo que la normativa exige dos sesiones para realizar observaciones, pero que el Concejo Municipal acordó ampliar esa cantidad a cinco, incorporando encuentros en los territorios y una instancia online.

"No es que no quisimos dar más plazo para que la gente participara. Aquí cumplimos con la ley, que mandata dos sesiones para hacer estas observaciones y nosotros acordamos con el Concejo Municipal cinco sesiones, es decir, anexamos dos más en los territorios y anexamos una vía online para que toda la gente pudiera participar. Aquí no se trata de que no queramos o estemos en contra de que la gente participe. Aquí estamos velando por los intereses de la ciudadanía y no solamente del de las inmobiliarias", afirmó la autoridad comunal en conversación con Puranoticia.cl.

Sin embargo, Díaz apuntó directamente a la participación de inmobiliarias en la discusión pública y, particularmente, a una plataforma impulsada por Las Salinas. Según planteó, "aquí hubo parte bien importante de difusión de medios de comunicación donde están metidas las inmobiliarias. Incluso hay una página que levantó Las Salinas para que la gente participara en el Plan Regulador hace unos pocos días. Han venido insertos en diarios como La Tercera, también salió un influencer que nos invadió las redes sociales de que necesitábamos más participación".

La concejala también vinculó esta iniciativa con los intereses de la empresa en el futuro urbano de la comuna y cuestionó la forma en que se habría presentado el proceso ante la ciudadanía. En ese contexto, manifestó que "creo que aquí se ha manipulado de parte de las inmobiliarias. No quiero mencionar a ninguna particular, pero nos llama la atención de que justamente estas últimas semanas ellos han invertido un montón de dinero para que la gente participe y, claro, Las Salinas es lo que está más en juego porque ya sabemos que Contraloría les indicó que tenían que mostrar si no había contaminación y hasta el momento todavía no se sabe nada de aquello".

Díaz insistió en que, a su juicio, el objetivo de estas acciones sería influir en la percepción de los vecinos respecto de la participación ciudadana. Consultada sobre si consideraba que se buscaba manipular el sistema, respondió: "No sé si es precisamente sea manipular, yo creo que es influenciar". La concejala agregó a sus cuestionamientos la discusión sobre la representatividad de las opiniones recogidas y afirmó que "todos saben y sale en todos los lugares que está encuesta ha sido manipulada". Esto, en referencia a un sondeo de Criteria, el cual fue financiado justamente por Las Salinas.

MÁS DE 2 MIL OBSERVACIONES

Desde la Municipalidad de Viña del Mar, en tanto, defendieron el trabajo de difusión y las instancias de participación desarrolladas durante octubre y noviembre. A través de un comunicado, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti informó que el período de recepción de observaciones a la Imagen Objetivo culmina este viernes 27 de noviembre y que espera recibir más de 2 mil aportes de la comunidad.

Según detallaron, la propuesta fue presentada y explicada en distintos puntos de la comuna, entre ellos el gimnasio municipal de Gómez Carreño, el Palacio Vergara, el Gimnasio Polideportivo de Forestal, el Palacio Rioja y la Escuela Santa Julia. A esas actividades se sumó una audiencia virtual realizada el jueves 19 de noviembre.

El municipio agregó que desplegó una estrategia de difusión mediante medios de comunicación, redes sociales, pantallas digitales en la ciudad y centros de salud, avisos en la vía pública y distribución de folletería, entre otros canales.

"El trabajo desarrollado por la comunidad en distintas instancias (talleres, reuniones y consulta) refleja una oportunidad relevante para seguir fortaleciendo la información y los espacios de participación", señalaron desde la casa edilicia.

Asimismo, indicaron que el proceso ha convocado a organizaciones comunitarias, vecinales y ambientales, además de representantes de la construcción, destacando la importancia de incorporar distintas miradas sobre el desarrollo urbano de Viña del Mar.

LAS SALINAS DEFIENDE PLATAFORMA

Consultada por Puranoticia.cl, Las Salinas respondió a los cuestionamientos de la concejala Nancy Díaz y defendió la creación de la plataforma «Esto es Tu Viña», desarrollada por la empresa Unholster, justamente por encargo de la compañía.

"Las Salinas tiene un compromiso de largo plazo con Viña del Mar, sus vecinos y el futuro de la ciudad. Este compromiso se expresa tanto en la recuperación ambiental del terreno como en nuestra voluntad de contribuir al desarrollo urbano, económico y social de la comuna", señalaron ante las consultas del medio.

De igual forma, la empresa explicó que la plataforma fue creada "atendiendo al interés manifestado por vecinos de conocer en mayor profundidad los alcances de la Imagen Objetivo presentada por el municipio" y que su propósito es facilitar el acceso a información pública sobre la planificación urbana de la comuna.

"Estamos convencidos de que una ciudad se construye con información, diálogo y participación. En ese espíritu, y atendiendo al interés manifestado por vecinos de conocer en mayor profundidad los alcances de la Imagen Objetivo presentada por el municipio, encargamos a Unholster el desarrollo de Esto es Tu Viña (www.estoestuvina.cl), una plataforma abierta que busca facilitar el acceso a información pública relevante sobre la planificación urbana de la comuna", agregaron.

Finalmente, Las Salinas sostuvo que respeta las distintas visiones sobre el futuro de la ciudad y que considera fundamental que todas las personas puedan acceder a antecedentes para formarse una opinión propia.

"Reafirmamos nuestra voluntad de contribuir a un debate informado, abierto y transparente, manteniendo los contenidos de esta plataforma a disposición de toda la ciudadanía. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con Viña del Mar, sus vecinos y las futuras generaciones", concluyó la compañía en su respuesta.

PURANOTICIA