Municipio y Seremi de Vivienda activan plan para acelerar la reconstrucción en Quilpué

En el marco de su primera reunión protocolar con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, sostuvo una jornada de trabajo junto a equipos municipales para coordinar un plan conjunto orientado a acelerar los procesos de reconstrucción tras el megaincendio de 2024 y abordar situaciones prioritarias en materia de emergencia habitacional en Quilpué.

En la instancia participaron equipos de la Secretaría de Planificación (Secpla), Dirección de Obras Municipales (DOM) y Seguridad Pública, con quienes se definieron líneas de acción para fortalecer la coordinación técnica mediante la conformación de una mesa técnica y una mesa operativa destinadas a abordar de manera planificada las acciones asociadas al proceso en el sector El Mirador II.

En materia de reconstrucción, se acordó avanzar en la habilitación de procesos para familias consideradas inhábiles en sectores como Población Argentina, Pompeya y Canal Chacao, con el objetivo de dar respuesta con mayor celeridad a casos que requieren soluciones prioritarias.

La alcaldesa Corti señaló que "ya no podemos seguir generando expectativas que después no se puedan cumplir. Lo que hoy hemos acordado son medidas concretas para avanzar especialmente en materia de reconstrucción, donde establecimos un proceso de aceleración que será revisado cada 15 días en los sectores afectados”.

Respecto del sector El Mirador II, la jefa comunal agregó que "ya estamos coordinando acciones concretas que permitan avanzar hacia una solución habitacional definitiva para cerca de 240 familias, lo que representa un paso importante dentro del proceso de reconstrucción en la comuna”.

Por su parte, el seremi Ruiz, destacó que "ha sido una reunión muy provechosa, donde abordamos los principales desafíos de la reconstrucción en Quilpué, tanto en sectores informales como formales. En ese marco, hemos establecido compromisos concretos, entre ellos el impulso de un plan de reconstrucción conjunto entre la Seremi y el municipio, que nos permita avanzar con mayor celeridad en soluciones para las familias”.

Esta primera reunión protocolar permitió establecer una hoja de trabajo coordinada entre la Seremi de Vivienda y el Municipio de Quilpué, la que considera seguimiento periódico de los avances en los sectores priorizados.

PURANOTICIA