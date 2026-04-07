Municipio de Zapallar defiende gasto en celebraciones tras informe de Contraloría

Luego que la Contraloría General de la República publicara el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, que revisa los gastos en celebraciones de las municipalidades entre 2024 y 2025, la comuna de Zapallar quedó entre las más observadas a nivel nacional por su alto gasto per cápita en este ítem.

El informe del organismo fiscalizador advierte que este tipo de desembolsos debe estar debidamente justificado, vinculado al cumplimiento de funciones municipales y ajustado a criterios de eficiencia y economicidad, evitando gastos desproporcionados respecto de la realidad financiera de cada comuna.

En ese marco, Zapallar aparece en el décimo lugar del ranking de gasto per cápita en celebraciones, con más de $198 millones ejecutados en el periodo analizado. Considerando su población de 7.980 habitantes, esto equivale a cerca de $24.857 por persona, cifra que supera ampliamente el promedio nacional de $9.064.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Zapallar salió al paso de las observaciones de la Contraloría, defendiendo la pertinencia de los recursos destinados a actividades comunitarias y su coherencia con la gestión local.

A través de una declaración pública, el Municipio que administra el alcalde Gustavo Alessandri sostuvo que "las observaciones del ente contralor deben ser analizadas en su mérito, pero también considerando el contexto local", subrayando que las actividades culturales y recreativas no son discrecionales, sino parte de sus funciones. En esa línea, afirmaron que estas iniciativas "forman parte de las competencias propias de la gestión municipal, orientadas a fortalecer el desarrollo comunitario".

Junto con ello, desde la casa edilicia cuestionaron aspectos del informe, indicando que "desconocemos la metodología específica usada para determinar el cálculo final", aunque recalcaron que su gestión al mando de la comuna no ha descuidado otras áreas sensibles para la ciudadanía, especialmente en el ámbito social.

En ese sentido, aseguraron que han ampliado su acción más allá de lo tradicional, implementando medidas como buses municipales gratuitos ante problemas de conectividad y estableciendo convenios con instituciones para apoyar tratamientos médicos de vecinos. "Hemos desarrollo políticas sociales importantes (…) que nos posiciona en un nivel bastante avanzado en protección social", señalaron.

Asimismo, el Municipio de Zapallar defendió la forma en que se han ejecutado estos recursos, indicando que los procesos asociados a actividades comunitarias se han realizado bajo estrictos estándares administrativos. "Los procesos vinculados a estas actividades se han realizado mediante licitaciones públicas, cumpliendo con la normativa vigente, criterios de eficiencia y validación de precios de mercado, resguardando los principios de probidad y transparencia", afirmaron.

Finalmente, descartaron que exista una incompatibilidad entre este tipo de gastos y las obligaciones sociales, asegurando que "no existe una contradicción entre el gasto en actividades comunitarias y el cumplimiento de las responsabilidades sociales".

Así, desde Zapallar buscaron contextualizar las cifras expuestas por la Contraloría General de la República, en medio del debate nacional por el uso de recursos públicos en celebraciones municipales, donde también se menciona al Municipio de El Quisco, que aparece en el undécimo lugar entre las que más gastaron entre 2024 y 2025.

PURANOTICIA