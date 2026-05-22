Con miras a la Cuenta Pública: Presidente Kast encabezó en Cerro Castillo de Viña del Mar el cuarto consejo de gabinete

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes el cuarto consejo de gabinete de su administración en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Según se informó, junto a los ministros, el Mandatario revisó avances de gestión y definió los lineamientos del Gobierno para las próximas semanas.

La jornada comenzó con palabras introductorias del jefe de Estado, seguidas de una presentación del biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien abordó los énfasis de la segunda etapa del Ejecutivo.

Posteriormente, el director de la Secretaría de Comunicaciones expuso ante el gabinete, tras lo cual se abrió un espacio de preguntas y diálogo entre los ministros.

La actividad continuó con un almuerzo de trabajo y culminó con un diálogo ampliado entre todas las autoridades presentes, instancia que permitió profundizar la coordinación entre los distintos ministerios de cara a los desafíos que enfrentará la administración en los próximos meses.

Posteriormente, en una vocería, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que "la cuenta pública está en construcción, eso lo está llevando adelante personalmente el Presidente de la República, sin embargo, hay que ser muy claros, acá no ha habido ninguna distracción de las prioridades que el Presidente le planteó al país desde que ganó la segunda vuelta".

"Esas prioridades no se han movido ni un milímetro y lo que estamos haciendo por supuesto es reimpulsar esta agenda evaluando lo que se ha hecho estos 70 días, y por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro una vez que el Presidente de la República, el primero de junio, dé cuenta al país de su primera cuenta pública, el estado político y administrativo de la nación", añadió.

(Imagen: Presidencia)

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