Municipio de Viña impulsa millonario proyecto para modernizar calle Valparaíso-Oriente

Una nueva intervención de gran envergadura ejecutará el Municipio de Viña del Mar para el mejoramiento integral del sector oriente de calle Valparaíso, con una inversión del orden de los $4 mil millones financiada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, para lo cual inició el proceso de licitación pública.

El proyecto abarca el sector comprendido entre plaza José Francisco Vergara y calle Cancha, incorporando toda la extensión de calle Cancha (217 metros), entre Limache y Av. La Marina, donde se repondrá la calzada y aceras, se renovarán mobiliario y elementos ornamentales, junto con mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias.

La iniciativa permitirá mejorar el estándar urbano y la calidad de vida de la comunidad que vive, trabaja y transita por este importante sector de la ciudad, mejorando el acceso de los usuarios hacia las diferentes conexiones que entrega el tramo de la calle Valparaíso, que incluye el acceso al terminal rodoviario.

“La recuperación del casco histórico ha sido un pilar en las inversiones que estamos desarrollando. Somos el municipio con más proyectos de la región, y eso, por supuesto, se ve reflejado en las mejoras que han tenido nuestros espacios públicos”, destacó la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La autoridad agregó que “al arreglo total ya finalizado de calle Arlegui y calle Valparaíso Poniente, la reapertura del Teatro Municipal, y otras mejoras, hemos sumado nuevas obras de gran envergadura, muy solicitadas por los viñamarinos: desde la plaza hasta el puente Cancha. Se trata de un trabajo de planificación que impacta en la calidad de vida de miles de vecinos. En esta labor la coordinación con el gobernador Mundaca y todo el core ha sido fundamental para poner las prioridades”.

Esta nueva obra se enmarca en el plan de recuperación del centro de la ciudad, que se han traducido en inversiones reales en el espacio público.

Es así que ya se concretó la renovación de las veredas en las calles Arlegui y Valparaíso, el pleno funcionamiento del Teatro Municipal con una agenda completamente activa, la construcción de las plazas EFE en el bandejón central del par vial Viana-Alvarez, a lo cual se sumará la recuperación del paseo Cousiño, con el fin de impulsar a sus emprendedores gastronómicos y se potencie como un espacio de encuentro y disfrute para todos los vecinos y visitantes.

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