Municipio de Viña del Mar abre postulaciones a Beca Deportiva con aportes de hasta $4 millones por competencia

Con el fin de apoyar a deportistas viñamarinos con proyección y de alto rendimiento en su preparación y participación en competencias federadas a nivel local, nacional e internacional, el Municipio de Viña del Mar abrió las postulaciones a la Beca Deportiva, normada por ordenanza municipal, las que se extenderán hasta el 19 de octubre.

El beneficio destina recursos hasta $4 millones por competencia, con el fin de aportar a traslados, implementación, indumentaria deportiva, preparación y alojamiento.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “esta beca busca reconocer y valorar el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de nuestros deportistas, porque detrás de cada competencia hay muchas horas de trabajo y sacrificios. Por eso, queremos acompañarlos no sólo en su desempeño deportivo, sino también en todo lo que implica desarrollar una trayectoria: su preparación, implementación, traslados y participación en competencias”.

La jefa comunal puntualizó que “esta beca es una forma concreta de decirles que Viña del Mar reconoce su esfuerzo, valora su dedicación y está con ellos, pues cada vez que nuestros deportistas compiten, llevan el nombre de Viña del Mar con ellos y se convierten en representantes de nuestra ciudad”.

El período para postular a las becas se extenderá entre este lunes 5 hasta el 19 de octubre, y las bases y requisitos se encuentran en www.munivina.cl.

Ante cualquier duda u orientación, los interesados pueden comunicarse con la Unidad Técnica dependiente del Departamento de Deportes y Recreación, a través del correo beca.deportiva@munivina.cl.

Asimismo, este miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el estadio Sausalito, se realizará una charla de orientación para resolver dudas sobre el proceso de postulación.

La ordenanza de Beca Deportiva es un instrumento municipal para brindar igualdad de oportunidades a niños, niñas y adolescentes.

Existen dos categorías: Deportistas con proyección, para quienes desarrollan una disciplina deportiva que aún no alcanza el alto rendimiento; y de Alto rendimiento para deportistas de élite.

La beca entregada dependerá del tipo de competencia a la que se postula y será evaluada por una comisión municipal y los montos son: hasta $1 millón por competencia regional, hasta $2 millones por competencia nacional, hasta $3 millones por competencia sudamericana y panamericanos y hasta $4 millones para mundial o juegos olímpicos.

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