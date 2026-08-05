Municipio de Villa Alemana destaca alta participación en nueva Atención Nocturna Municipal con más de 500 trámites realizados

La sexta jornada del año abrió las puertas del edificio consistorial entre las 18:00 y 21:00 horas, entregando a los vecinos la posibilidad de resolver distintos requerimientos sin interrumpir sus actividades laborales o personales.
Cientos de personas asistieron a una nueva jornada de Atención Nocturna Municipal en Villa Alemana, respondiendo así a la oportunidad que entrega el municipio una vez al mes para poder acudir en horario extendido al edificio consistorial para gestionar diversos tipos de trámites y resolver dudas fuera del horario habitual de atención.
En esta sexta jornada de atención nocturna del año, que se extiende desde las 18:00 a las 21:00 horas, fueron más de 500 vecinos los que aprovecharon servicios como renovación de licencias de conducir, atención veterinaria para mascotas, pagos de derechos de aseos, pagos de patentes comerciales, registro social de hogares, entre muchos otros.
El alcalde Nelson Estay comentó que"estamos muy contentos con la respuesta que nuevamente tuvo nuestra Atención Nocturna Municipal. Una vez más vimos a cientos de vecinos aprovechando este horario especial para realizar sus trámites sin tener que dejar de trabajar o de cumplir con sus responsabilidades durante el día”, agregando que “la alta participación que hemos tenido en cada jornada confirma que estamos respondiendo a una necesidad real de la comunidad”.
Entre los vecinos que asistieron a esta Atención Nocturna Municipal, la evaluación también fue positiva. María Teresa Gajardo, presidenta de la Junta de Vecinos Marga Marga I, acudió a la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas debido a que tiene perritos para entregar en adopción.“Tienen dos meses y queremos que se vayan con buenas familias. Decidimos venir para que les pusieran el microchip, vacunas, algunos también quedaron anotados para ser esterilizados, entonces era una buena oportunidad. Desde que la perrita quedó embarazada hemos estado en contacto con los veterinarios de acá y nos han ido guiando en el proceso, siempre se han portado súper bien con nosotros”.
Por su parte, Camila Zubieta aprovechó el horario extendido para renovar su licencia de conducir. “Me enteré por redes sociales. Me atendieron súper bien y creo que es una súper buena opción para la gente que trabaja, porque no tienen otro horario para venir. Además, que esté abierta la opción de sacar licencia, que es donde más se llena, está súper bueno. Le saqué provecho al haber venido a esta hora”, dijo.
Finalmente, Ana Muñoz, quien asistió para realizar trámites del Registro Social de Hogares, destacó la buena atención de los funcionarios municipales. “Es súper buena, desde el ingreso te saludan, te indican dónde tienes que ir, son muy amables. Para mí es impactante porque primera vez que veo una atención que realmente te deja con esa sensación de satisfacción al venir a hacer los trámites, de no venir con inseguridad, me encanta. Creo que estas oportunidades de atención nocturna nos benefician a muchos que no tenemos tiempo en el día, que trabajamos, hacemos nuestras cosas. Súper bueno este servicio, espectacular”.
PURANOTICIA