Gobierno Regional compromete apoyo para concretar construcción del puente Colón tras nueva emergencia en Limache

En siete días, cayeron en Limache 300 milímetros de agua lluvia, situación que inhabilitó el paso provisorio Colón, una vía de tierra que se convirtió en un barrial y que generó gran congestión vehicular. La situación vuelve a dejar en evidencia la urgente necesidad de la construcción del puente Colón, que mejorará la conexión en Limache y el tránsito de vehículos desde Olmué y Quillota hacia Viña del Mar y Valparaíso.

El proyecto tiene el RS desde septiembre de 2025 y urgen los recursos para hacer realidad la solución definitiva. Por ello, el alcalde Luciano Valenzuela gestionó con el gobernador Mundaca el financiamiento, el cual fue comprometido por la autoridad.

“Me parece que el puente Colón es algo indispensable por las situaciones de emergencia que hemos vivido y para que la ciudad no quede desconectada. Creo que el tema del transporte, la movilidad, la accesibilidad, también son derechos humanos esenciales. Invertir recursos en una iniciativa de esta naturaleza me parece que es fundamental. Decirle al alcalde que usted cuenta con nuestro compromiso, que vamos a poner a nuestros equipos de tarea a trabajar con su equipo, para ver de qué manera hacemos realidad esto en los próximos años”, comentó la autoridad regional.

El alcalde Valenzuela, en tanto, sostuvo que “queríamos ver la situación en terreno y yo quiero agradecerle al gobernador, el tiempo que dispone para poder revisar este proyecto que para nosotros es tan necesario, el puente Colón, el cual no sólo conectará ambos pueblos de Limache, también permitirá generar una arteria en la quinta región interior”.

Los equipos técnicos de la Municipalidad y el Gobierno Regional comenzarán a trabajar en las etapas de inversión del proyecto, opción que había sido propuesta con anterioridad por el alcalde en un oficio enviado a la autoridad regional. La iniciativa debería ser presentada en las siguientes priorizaciones de recursos.

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