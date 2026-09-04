Municipio de Valparaíso lanza fondo para financiar proyectos juveniles contra el cambio climático

Con el objetivo de fortalecer la participación de los jóvenes de la comuna por la protección medioambiental frente al cambio climático, la Municipalidad de Valparaíso realizó el lanzamiento del proyecto «Fondo Juventud y Acción Climática 2026», proyecto financiado por Bloomberg Philanthropies, institución estadounidense que busca financiar distintos proyectos a nivel mundial.

El lanzamiento se llevó a cabo en el Liceo N°1 de Niñas Maria Franck de Mac Dougall, establecimiento educacional que por 16 años ha mantenido la Certificación Ambiental de Excelencia, reconocimiento entregado por el Ministerio del Medio Ambiente; esto, como resultado de su firme compromiso permanente con la educación y gestión en la materia.

“Como liceo y como jefe técnico de este establecimiento educacional, es muy relevante para nosotros poder recibir en nuestra casa el lanzamiento del Proyecto Juventud y Acción Climática, el cual está a cargo de la Municipalidad de Valparaíso, ya que nos permite relatar de forma gráfica un elemento gravitante de nuestro proyecto educativo, el cual es el sello eco ciudadano el que esta actualizado con claridad desde este año y del cual se desprende el quehacer docente para obtención de esta cantidad de años, importantes del sello medioambiental”, sostuvo Aníbal Araneda, jefe de la Unidad Técnica del establecimiento.

Este fondo está dirigido a jóvenes de 15 y 24 años de edad, quienes deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases de postulación, para acceder al financiamiento desde $2.500.000 hasta $4.500.000 por proyecto.

Magdalena Méndez, alumna de 4° Medio de dicho establecimiento, señaló que “para mí es importante el lanzamiento de este proyecto, ya que el cambio climático está afectando mucho a la Quinta Región y se ha visto, después del temporal, cómo las playas han desaparecido. Creo que es bueno que estén haciendo difusión y lanzando proyectos para que esto se pueda evitar”.

En la comuna, la convocatoria será coordinada por la Dirección de Medio Ambiente del municipio, permitiendo que establecimientos de educación escolar, instituciones de educación superior, estudiantes, organizaciones comunitarias, sociales y, especialmente, juveniles, presenten proyectos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Antonella Bred, estudiante de 3° Medio, comentó que“para mí esto es muy importante ya que el cambio climático está afectando globalmente a todo el mundo, a todas las personas y sobre todo al medio ambiente y en Valparaíso, hemos visto cómo nos afecta todo esto”.

Finalmente, la alcaldesa Camila Nieto sostuvo que"creemos que nuestros jóvenes juegan un rol muy importante en el avance de una ciudad más sostenible y amigable con sus vecinos y vecinas, de ahí la importancia de apoyar proyectos como este a fin de dar lugar a propuestas que se puedan transformar en soluciones concretas en la materia”.

La forma de postular se encuentra en los canales oficiales y redes sociales municipales, contando como plazo máximo de cierre este domingo 6 de septiembre, período en el que los jóvenes de la comuna podrán revisar y preparar todos sus proyectos, así como también la oportunidad de participación y liderar iniciativas que contribuyan a enfrentar los efectos del cambio climático y construir una ciudad más resiliente y sostenible para todos.

URANOTICIA