Camión sin frenos protagonizó violenta colisión múltiple en Cartagena: ocho lesionados

Al menos ocho personas resultaron lesionadas tras una violenta colisión múltiple registrada la tarde de este miércoles en la comuna de Cartagena.

El grave siniestro vial se produjo luego que un camión presuntamente sufriera una falla en el sistema de frenos e impactara a varios vehículos.

La emergencia se produjo en la intersección de avenida Cartagena con calle Santiago Loveluck, lugar hasta donde concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cartagena con diversas unidades para atender el serio accidente.

De acuerdo con la información preliminar entregada por Bomberos, el camión habría quedado sin frenos, colisionando a un total de nueve automóviles antes de terminar su desplazamiento al impactar una palmera ubicada en el sector.

Como consecuencia del accidente, se reportó un total de ocho personas lesionadas, quienes fueron atendidas por personal de urgencias del Cesfam de Cartagena.

Hasta el lugar también concurrió personal de Carabineros y funcionarios de la unidad de Seguridad Pública de la Municipalidad de Cartagena para colaborar en el procedimiento y adoptar las medidas correspondientes.

Las causas del accidente están siendo investigadas para establecer la dinámica del hecho y confirmar si la falla mecánica del camión fue el origen de la colisión múltiple.

PURANOTICIA