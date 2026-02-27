Análisis CRCP: Tasa de desocupación regional fue de 8,4% en el trimestre móvil noviembre-enero 2025

La tasa de desocupación en la Región de Valparaíso durante el trimestre móvil noviembre–enero se ubicó en 8,4%, registrando un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior. Esta cifra sitúa a la región levemente por sobre el promedio nacional, que alcanzó un 8,3%, reflejando un escenario de mayor presión sobre el mercado laboral regional.

Desde la perspectiva de género, la tasa de desocupación femenina en la Región de Valparaíso alcanzó un 9,4%, aumentando 0,2 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado se explica porque el crecimiento de la fuerza de trabajo femenina, que se expandió en 4,1%, fue levemente superior al incremento de las mujeres ocupadas, que creció 4,0%. En otras palabras, más mujeres están ingresando o reingresando al mercado laboral, lo que constituye una señal positiva en términos de participación; sin embargo, la generación de empleo no ha sido suficiente para absorber completamente este mayor dinamismo. En contraste, la tasa de desocupación masculina se situó en 7,9%, manteniéndose una brecha relevante que requiere atención.

En cuanto a la actividad económica, destaca el dinamismo de los servicios administrativos y de apoyo, que crecieron 41,1%, junto con la construcción, que registró una variación positiva de 9,8%. Estos sectores han contribuido a sostener la generación de empleo en la región, aunque dicho impulso no ha sido suficiente para revertir el aumento general de la desocupación, manteniendo al mercado laboral en un estado frágil.

Respecto de la informalidad, la tasa de ocupación informal se situó en 29,0%, registrando un descenso de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el trimestre móvil anterior. Si bien esta reducción constituye una señal positiva, el nivel de informalidad continúa siendo elevado, lo que plantea desafíos en materia de estabilidad laboral, protección social y productividad.

Como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, creemos fundamental fortalecer la inversión y el crecimiento económico regional, generar condiciones para la creación de empleos formales y de calidad, y avanzar en políticas que permitan enfrentar de manera estructural las brechas laborales existentes, especialmente en el empleo femenino. Solo así podremos avanzar hacia un mercado laboral más sólido, inclusivo y sostenible para la región.

PURANOTICIA