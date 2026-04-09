Mundo político reacciona a grave denuncia contra Camila Flores: ¿Fiscalía investiga una práctica habitual en el Congreso Nacional?

Bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Valparaíso se encuentra la senadora Camila Flores Oporto, luego que se conocieran antecedentes que dan cuenta de una investigación por presunto fraude al Fisco, originada a partir de una denuncia anónima que apunta a eventuales delitos funcionarios cometidos durante su período como diputada por el Distrito 6 de Valparaíso, en el marco de un supuesto mecanismo sistemático para apropiarse de parte de los sueldos de sus asesores, situación que hoy es investigada y que ha generado un fuerte remezón político en la región.

De acuerdo a la información revelada por un reportaje de Tele13, la denuncia sostiene que este sistema –denominado informalmente como «La Cuota Flores»– se habría extendido entre los años 2018 y 2025, periodo en el cual se habrían utilizado asignaciones parlamentarias para contratar personal que posteriormente debía devolver parte de sus remuneraciones en efectivo, configurando así un eventual esquema reiterado de apropiación indebida de recursos públicos.

Entre los antecedentes recopilados en la indagatoria figuran conversaciones de WhatsApp que ya están en manos de la Fiscalía, donde se coordinarían entregas de dinero en efectivo por parte de asesores, además de testimonios y casos específicos que dan cuenta de montos significativos que habrían sido devueltos mensualmente, lo que eleva el eventual perjuicio fiscal a cerca de $300 millones.

Asimismo, el documento apunta a un rol clave de la secretaria de Flores, quien habría actuado como intermediaria en la recolección del dinero, coordinando los retiros y entregas en efectivo, elementos que ahora deberán ser analizados por Fiscalía para determinar si constituyen evidencia suficiente de conductas ilícitas o si se trata de prácticas que no configuran delito, en una investigación que está en pleno desarrollo.

REACCIONES

Bajo este contexto, las reacciones desde el mundo político no tardaron en surgir, marcadas por llamados a la celeridad en la investigación, pero también por la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

El diputado Andrés Celis (RN) enfatizó la importancia de que la causa avance con rapidez, pero sin vulnerar garantías fundamentales. "Lo único que le pido a la Fiscalía es que acelere la investigación que está en este momento iniciando la causa de la senadora Flores. Tiene que acelerarla, ojalá lo más rápido posible", sostuvo.

En esa línea, el correligionario de Camila Flores en RN recalcó que no se pueden emitir juicios anticipados. "Existe la presunción de inocencia, que en este caso es lo que le vale a la senadora Flores. Tercero, hay que ser cautos, no se le puede condenar a la senadora Flores. Y por último, yo no conozco ningún caso que se me haya señalado ni privada ni públicamente en el Congreso Nacional respecto a esas prácticas que se hayan realizado, por lo mismo le pido a la gente que en el caso de la senadora Flores existe la presunción de inocencia, que está consagrada en la Constitución Política".

Desde la vereda opuesta, la diputada Francisca Bello (FA) apuntó a la gravedad de los hechos denunciados y a la necesidad de que se investigue. "Una vez más vemos a la derecha acusada de corrupción, con hechos así de graves y que deben ser abordados con la seriedad que corresponde", afirmó la representante del Distrito 6.

Asimismo, subrayó el rol de las instituciones en este tipo de casos tan mediáticos. "En democracia, las instituciones y sus reglas se respetan, porque son la base de la convivencia y del Estado de Derecho. Por lo mismo, es fundamental que se investigue con rigor y que, si corresponde, la justicia siga su curso".

Por su parte, el senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez (FA), puso el foco en la transparencia del proceso y en las eventuales responsabilidades que se determinen. "Es un proceso que está en investigación, esperamos que pueda llevarse a cabo de forma transparente y expedita, y que quienes resulten responsables enfrenten todo el rigor de la ley. Estamos en contra de todo tipo de corrupción", señaló.

El parlamentario agregó además un llamado transversal respecto del uso de recursos públicos. "Aquí la gente de nuestra región nos elige para representar sus preocupaciones, para legislar, y esa tarea exige el máximo estándar de uso de los recursos fiscales, independiente del color político al que pertenezcas".

En tanto, desde la directiva de Renovación Nacional, su presidenta Andrea Balladares abordó el tema destacando la disposición de la senadora a colaborar con la investigación. "Nosotros hablamos con la senadora Flores ayer, quien está dispuesta a cooperar con la investigación, y creo que eso es lo primero. En temas de recursos públicos tenemos que ser de lo más transparentes posible", indicó.

Finalmente, la timonel del partido también subrayó que "esperamos que la justicia en esto actúe muy rápido, porque muchas veces cuando los casos se demoran y no se esclarecen estos hechos, hace un daño muy tremendo a la democracia (...) Espero que la Fiscalía pueda actuar con celeridad y que la senadora pueda estar disponible para contestar todo lo que se le requiera, para que se sepa la verdad".

De esta manera, la investigación en curso no solo marcará el futuro judicial de la parlamentaria, sino que también seguirá generando repercusiones en el escenario político, donde el caso ya abrió un debate sobre el uso de asignaciones parlamentarias y los estándares de probidad en el Congreso, quedando ahora en manos de la Fiscalía esclarecer los hechos y determinar si existen o no responsabilidades penales.

PURANOTICIA