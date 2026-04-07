Mujer muere tras ataque a balazos en Cartagena: una segunda víctima está grave

Una mujer adulta falleció y una segunda persona resultó gravemente herida tras un ataque con arma de fuego registrado en la comuna de Cartagena.

De acuerdo al comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio, detectives concurrieron por instrucción del Ministerio Público hasta calle Las Parcelas, en el sector Bellavista, para realizar las primeras diligencias.

En el lugar, los oficiales confirmaron la presencia de una persona fallecida.

“Al reconocimiento externo-policial se logró determinar que la causa probable de muerte corresponde a un politraumatismo por impacto de proyectil balístico del tipo homicida”, señaló el jefe de la brigada especializada de la policía civil.

La víctima corresponde a una mujer adulta, quien mantenía antecedentes policiales.

Asimismo, se informó de una segunda persona lesionada por impacto de bala, la cual fue trasladada al Hospital Claudio Vicuña, donde permanece en estado de gravedad.

Respecto al avance de la investigación, el comisario Alegría indicó que “los oficiales investigadores se encuentran realizando las diligencias necesarias para lograr establecer la dinámica de los hechos y determinar la identidad de los responsables”.

Por el momento, no se han informado detenciones, mientras la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio continúa trabajando en el sitio del suceso y en el levantamiento de evidencia para esclarecer lo ocurrido este lunes 6 de abril.

PURANOTICIA