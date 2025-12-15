Mujer armada con cuchillo asaltó a un taxista y provocó un atropello en San Antonio

Una mujer de 36 años fue detenida por su presunta participación en un violento robo con intimidación que afectó al conductor de un taxi colectivo en San Antonio.

Carabineros de la Subcomisaría de Llolleo informó que la mujer intimidó al conductor con un cuchillo, con el objetivo de que le entregara la recaudación del día.

El hombre opuso resistencia al ilícito, iniciando un forcejeo con la delincuente, lo que generó que perdiera el control del automóvil y atropellara a una persona.

Producto de esta situación, la mujer huyó del lugar de los hechos, mientras que el conductor y el peatón resultaron con lesiones de carácter leve.

La descripción entregada por la víctima permitió a los funcionarios policiales dar prontamente con el paradero de la mujer, quien fue detenida.

Carabineros de San Antonio informó también que la mujer, identificada con las iniciales N.A.V.A., registra antecedentes policiales por delitos de mayor connotación social.

Una vez puestos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, el fiscal de turno estableció que la mujer pase a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA