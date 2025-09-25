Motociclista venezolano fue detenido tras intentar sobornar a Carabineros en Quillota: quería evitar multa por conducir sin licencia

Un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido por intentar sobornar a funcionarios de Carabineros para evitar un procedimiento en Quillota.

Servicio motorizado de la 2ª Comisaría de Carabineros, mientras se trasladaban a Quillota con motivo del Mundial Sub 20, en el kilómetro 3 de la ruta 60 CH proceden a la fiscalización de un conductor de una motocicleta.

Al requerirle su documentación, el hombre extranjero manifiesta que no mantiene licencia de conducir, por lo que decide ofrecer dinero en efectivo a los funcionarios.

El dinero lo mantenía en el bolso y lo extrajo para dejar sin efecto la infracción, ante lo cual los uniformados procedieron a su detención.

El dinero incautado corresponde a $96.000 y el detenido es un adulto, de nacionalidad extranjera, indocumentado y fue puesto a disposición de la justicia.

El capitán Alejandro Flores, de la 4ª Comisaría de Quillota, expresó que "el hecho ocurre en la ruta 60 CH donde personal motorizado de Carabineros procede a la fiscalización de una motocicleta, en cuanto a su conductor, una persona adulta de sexo masculino, de nacionalidad venezolana, que se encontraba conduciendo sin licencia de conducir".

"A raíz de esto ofrece la cantidad de $96,000 de dinero en efectivo, para así dejar sin efecto el procedimiento. A raíz de lo anterior, los funcionarios de Carabineros proceden a su detención por el delito de cohecho. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, en espera de instrucciones de ésta", sentenció el oficial.

