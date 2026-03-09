Lorena Cofré contraataca: exSeremi de Salud de Valparaíso se querella contra funcionarios por "injurias" tras muerte de periodista

Hasta el Juzgado de Garantía concurrió la exseremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré Aravena, para interponer una querella de acción penal privada por el delito de injurias graves en contra de siete funcionarios y dirigentes gremiales de la Autoridad Sanitaria regional; esto, por el bullado caso de la periodista Sol Millakura.

Cabe recordar que la profesional denunció haber sido víctima de maltrato laboral y discriminación por su identidad de género, tras ser desvinculada de la Seremi de Salud el año pasado. Por ello, presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra la entidad, apuntando responsabilidades en su jefatura directa.

Meses después, la joven se quitó la vida, generando consigo una fuerte conmoción política a nivel nacional, lo que derivó incluso en investigaciones administrativas y presiones que terminaron con la salida de la entonces seremi Lorena Cofré, la que hoy vuelve a escena pública con la presentación de esta acción judicial en tribunales.

LA QUERELLA DE COFRÉ

En su querella, la químico farmacéutico de profesión informó que Sol Millakura fue contratada como periodista para apoyar al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, y que llegó al cargo tras sugerencias de su exjefa de gabinete, Pamela Ampuero, con quien mantenían una relación de amistad.

Cofré explicó que su identidad "nunca fue pretexto para contratarla en la Seremi y tampoco fue pretexto para no renovar su contrato; se contrató una profesional con título de periodista para ejercer funciones en la Seremi y se dejó de renovar ese contrato cuando su evaluación de desempeño profesional como periodista no cumplió con los requerimientos de la Institución", agregando que hubo una "evaluación de desempeño no conforme, realizado por su jefatura directa de aquel momento".

No obstante a aquello, dos meses después de comunicarle que no seguiría en su cargo, Sol Millakura presentó una tutela laboral en la que hizo afirmaciones respecto al trato que tuvo la seremi Lorena Cofré con ella, las cuales califica de "falsas" en la querella, como por ejemplo cuando la acusó de haberle dicho que su forma de vestir era "inadecuada" y que la habría criticado por la forma de presentar su género.

La fallecida periodista también denunció que se le habría prohibido utilizar su nombre social por la Seremi, cuestión que Cofré tilda de "absolutamente falsa", asegurando que incluso se le creó un correo institucional con su nombre social.

Como contraparte, en su querella la exSeremi de Salud afirma que Millakura, durante su trabajo en la entidad, comenzó a tomarse atribuciones que no se correspondían con su cargo, lo que generó conflictos con otros trabajadores. Además, indicó que reportaba atrasos injustificados y ausencias que podían durar horas. Todo esto –asegura en el documento– respaldado en la relación de amistad que tenía con la jefa de gabinete.

Bajo este contexto, y en razón de su evaluación no conforme, se tomó la decisión de "no continuidad" de Sol Millakura en la Seremi de Salud, cesando su contrato a plazo fijo el 31 de marzo de 2025. "En consecuencia, la decisión de 'no continuidad' se debió a razones netamente laborales. Nunca fue un tema en la institución su identidad de género, ni para contratarla, ni para cesar su contrato", expuso Cofré.

DENUNCIA "ACOSO"

A meses de su salida de la Seremi de Salud, fue en noviembre de 2025 cuando se informa del fallecimiento de Sol Millakura Hernández. "Y, a partir de ese mismo día, Pamela Andrea Ampuero Medina comenzó a responsabilizarme pública e infundadamente del fallecimiento de Sol Millakura Hernández", dice la exSeremi.

De igual forma, acusa en la querella a su jefa de gabinete de compartir presuntos “antecedentes” de su responsabilidad y conductas que califica de "acoso" y de ser "falsas", los que fueron enviados a la Directiva Regional del partido Frente Amplio (FA) y a otros medios de comunicación, "generando de ese modo un juicio público violento e injusto en base a acusaciones que no tienen asidero en la realidad".

Lorena Cofré también apunta contra cinco dirigentes de la Federación de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap), a quienes acusa de que "redactaron y difundieron una carta dirigida a la Ministra de Salud, doña Ximena Aguilera Sanhueza, en la que, con ánimo de menoscabar mi honor y crédito, se me sindicó sin antecedentes como partícipe directa en el sensible fallecimiento de Sol Millakura Hernández, (...) señalando que presuntamente en mi calidad de Seremi de Salud yo habría hostigado, aislado, invalidado profesionalmente y discriminado a Sol por su identidad de género".

Luego menciona a otros dos dirigentes de AFAS FENATS V Región, a quienes acusa de que redactaron y difundieron, a través de correos electrónicos a la ministra Aguilera, "con ánimo de menoscabar mi honor y crédito personal y profesional, se me responsabiliza falsamente de “vulneraciones reiteradas a derechos fundamentales, discriminación por identidad de género y salud, acoso laboral, prácticas institucionales contrarias a la normativa legal vigente y omisiones incompatibles con los deberes del Estado empleador hacia Sol Millakura".

A su juicio, todos estos hechos precedentemente descritos "son constitutivos de dos delitos de injurias graves con publicidad", en grado de desarrollo consumado

y correspondiéndoles a los querellados participación como autores; por lo que solicita que se les condene a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y a una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales, más accesorias legales y costas.

Con esta acción judicial, la exautoridad sanitaria busca que los tribunales determinen eventuales responsabilidades penales por las declaraciones y documentos difundidos tras la muerte de la periodista. Y como se acogió a trámite la querella, se espera que el Juzgado de Garantía cite a las partes a una audiencia en el marco de este procedimiento por injurias graves con publicidad, instancia en la que se revisarán los antecedentes presentados por Cofré y la defensa que puedan ejercer los querellados.

