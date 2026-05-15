Motociclista murió acribillado en La Cruz: PDI halló 25 vainillas en escena del crimen

Aunque inicialmente la Fiscalía informó que el homicidio descubierto la mañana de este jueves 14 de mayo había ocurrido en la comuna de La Calera, nuevos antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) aclararon que el crimen se registró en realidad en La Cruz, específicamente en un sector de parcelaciones del fundo Porvenir, localidad colindante a la ciudad donde primero se reportó el hecho.

La precisión fue realizada por el jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, quien detalló que por instrucción del Ministerio Público, detectives de esta unidad especializada concurrieron junto a peritos del Laboratorio de Criminalística hasta el sitio del suceso para desarrollar las primeras diligencias investigativas en torno a la muerte de una persona de sexo masculino.

Según explicó el oficial, al llegar al lugar se logró establecer que la víctima correspondía a un hombre chileno de 41 años, quien mantenía antecedentes policiales. Asimismo, se estableció mediante el examen externo del cuerpo, realizado por el médico criminalista, que la persona fallecida presentaba múltiples impactos balísticos en la zona torácica y en extremidades, estableciéndose preliminarmente como causa de muerte un politraumatismo provocado por los disparos.

"Al examen del médico criminalista presentaba diversos impactos balísticos a nivel torácico y en extremedades. Y su causa de muerte estaría en correspondencia con un polítraumatismo por múltiple impactos balísticos", sostuvo el oficial de la policía civil más de 24 horas después de ocurrido el crimen.

De acuerdo a la información recabada por la policía civil en el sitio del suceso, el crimen ocurrió cuando la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta por el sector de parcelaciones del fundo Porvenir. En ese momento, fue interceptada por al menos dos sujetos, quienes portaban armas de fuego y comenzaron a dispararle en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Tras el ataque, personal de la Brigada de Homicidios desarrolló una serie de diligencias en el sitio del suceso, entre ellas el levantamiento de declaraciones de testigos, empadronamiento de vecinos y el análisis de evidencia balística. En ese contexto, el subprefecto Rodrigo Gallardo informó que se recuperaron más de 25 vainillas y proyectiles en la escena del crimen, elementos que serán periciados para establecer la dinámica del crimen y avanzar en la identificación de los responsables.

"En el sitio del suceso, la Brigada de Homicidios se dedicó a levantar el testimonio de testigos, empadronamiento de vecinos y también el procesamiento de diversas evidencias balísticas, las cuales fueron más de 25 vainillas y proyectiles que se procesaron en la escena del crimen", manifestó la autoridad policial.

Cabe hacer presente que el brutal asesinato continúa siendo investigado por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, mientras no se ha informado de personas detenidas por este homicidio ocurrido en la provincia de Quillota.

PURANOTICIA