Montes descarta haber recibido amenazas y niega tener antecedentes sobre reconstrucción financiada por narcos en Viña del Mar

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, desmintió haber recibido amenazas por la lentitud en la reconstrucción tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Esto, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) alertara la semana pasada al Congreso Nacional que su titular había sido objeto de amenazas, motivo por el cual solicitó medidas especiales para resguardar su integridad cuando asista a Valparaíso.

El presidente de la instancia, diputado Andrés Célis (RN), confirmó las amenazas contra el titular de la cartera, las que este lunes el propio Montes descartó.

Cabe recordar que el pasado jueves, el secretario de Estado debía asistir a la comisión para explicar su trabajo en la reconstrucción, sin embargo se excusó argumentando razones de salud, presentando incluso un certificado médico.

Al respecto, el exsenador manifestó que "yo de partida estaba resfriado, todavía estoy más o menos. Pero además quiero decir que yo nunca oí eso (amenazas). O sea, a mí nunca me llegó una cosa de esas”.

“A lo mejor fue una mala interpretación, porque hay gente que me dijo ‘mire, andan algunos revolviéndola’, pero no fue más que eso. Yo de amenazas no supe nada más”, continuó.

“Yo nunca recibí nada que tuviera que ver con amenazas de otra naturaleza. Y en general yo creo que no es bueno que en política acusen esas cosas porque en Chile, a pesar de todo, nos respetamos”, agregó.

Además, Carlos Montes también se refirió a los polémicos dichos del arquitecto, Alejandro Aravena, quien denunció un eventual financiamiento del narcotráfico para la reconstrucción informal.

El ministro dijo conocer muy bien al director de Elemental aseguró que se trata de “un profesional de excelencia. Trabaja con el Ministerio en proyectos grandes y significativos en Peñalolén. Hemos tenido proyectos con él en Curanilahue”, siguió.

“Es una persona seria y, la verdad, es que creo que lo mejor es lo que ha ocurrido; que el Ministerio Público lo va a consultar y que entregue los datos, porque yo no tengo los datos”, afirmó.

Respecto a la lentitud en el proceso de reconstrucción, el ministro expresó que él también quisiera que fuera mucho más rápido, “pero las cosas tienen su ritmo”.

“No es lo mismo reconstruir cuando hay un potrero completo, en que se pueden construir casas, de cuando hay casas separadas que tienen socavones, que tienen problemas de titularidad en la propiedad (…), la particularidad de esta reconstrucción es que hay muchas realidades distintas”, explicó.

