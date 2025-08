Montes atribuyó lenta reconstrucción a trabas administrativas: "Sernageomin es un problema" y "no todo puede ser vía licitación"

Una larga exposición ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, realizó el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, instancia en la que estuvo acompañada de la seremi Belén Paredes y de la directora del Serviu, Nerina Paz.

En materia de daños, la cartera explicó que se realizaron 6.458 fichas en los lugares siniestrados, detectando un total de 4.609 viviendas con algún tipo de daño, de las cuales 3.820 se ubicaban en poblaciones consolidadas y 789 que se emplazan en campamentos. El total da cuenta que 3.670 familias son hábiles y 939 que no.

En ese sentido, se explicó que el año 2024 se contrató una consultoría para la revisión de 829 casos de propiedades a nombre de Serviu, lo que permitió habilitar a 564 familias. Asimismo, la modificación del DS.332 ha permitido habilitar a 382 familias. Respecto de las 443 personas jurídicas o rol sin información de propietarios, se está implementando un convenio con Bienes Nacionales para habilitar a unas 300 familias.

En materia de subsidios, la directora de Serviu en Valparaíso, Nerina Paz, sostuvo que la nominación de subsidios llega al 97%, alcanzando 2.748 familias a julio de 2025. En ese sentido, hay 1.370 viviendas en proyectos en elaboración, con un 52% de avance; 936 viviendas en tramitación de permisos (41%); 739 viviendas en proyectos con permiso de la DOM (32%); y 160 viviendas en proyectos con calificación Serviu (7%).

Acerca de la reconstrucción de viviendas, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización explicaron que respecto a las 2.306 familias vinculadas, 876 viviendas ya están en ejecución, que 114 se encuentran terminadas y que 91 ya han sido entregadas. Sobre el primer ítem, 133 corresponden a proyectos calificados con permiso de edificación y calificación definitiva en Serviu; que 459 viviendas son de autoconstrucción asistida (ACA DS49 ); que otras 221 viviendas son de autoconstrucción asistida (ACA D.S. N°1 ); 27 de pequeños condominios; 10 AVC en gestión de entrega definitiva de vivienda; y 26 a través de subsidios de mejoramiento utilizando la tarjeta del banco de materiales.

LAS CRÍTICAS DE MONTES

Tras dar cuenta del proceso de reconstrucción, el ministro Carlos Montes tomó la palabra para hacerse cargo de las críticas asociadas a la lentitud del mismo, asegurando que "nos preocupa mucho" y que lo importante es mirarla desde dos ángulos: qué hacer en el corto plazo y qué hacer en el largo plazo, generando un nuevo sistema con otras características. De igual forma, recordó que cuando asumió en el Minvu, había en proceso 25 eventos de catástrofe, 18 de los cuales sólo han ocurrido en este Gobierno.

El secretario de Estado comenzó sus reflexiones sobre el proceso de reconstrucción abordando justamente esta perspectiva de corto y de largo plazo que indicaba al comienzo. En el corto plazo, afirmó que "tenemos un plan bastante desarrollado, con casi todos los subsidios entregados", lo que permite dar un "fuerte salto".

El segundo punto tuvo que ver con la recuperación del liderazgo en el Serviu, algo que aseguró que se consiguió con la dirección de Nerina Paz en la entidad. "Esto es clave porque ese es uno de los ejes en los distintos problemas de conducción que teníamos", señaló el ministro, dando cuenta del gran problema que tuvieron al inicio del proceso.

Luego, el ministro Montes se refirió ante la comisión investigadora acerca de contar con un más firme control sobre la asistencia técnica y las constructoras, indicando que "el modelo de la norma chilena es muy suelto y necesitamos estar encima de ellos. Hay asistencia técnica que tiene asignado roles y contratos hace seis o siete meses y aún no los parten, cosa que ocurre bastante en los programas regulares, pero el problema es que en un programa de reconstrucción genera todos estos problemas".

Después abordó uno de los puntos más álgidos de su discurso. "Sernageomin para nosotros es un problema. No quiero entrar en detalles, pero necesitamos unirnos con los parlamentarios porque eso demora mucho. 3 o 4 meses más en un proyecto o el plan de manejo que nos han pedido ahora, previo en caso de Conaf, para un determinado proyecto que hay que tenerlo listo y después hacer el proyecto, cuando las dos cosas podrían ser en paralelo y no requiere cambio legal, sino que de criterio".

En ese sentido, expuso que "esto las autoridades lo hemos dicho una y otra vez. En el corto plazo estamos en condiciones de aumentar el ritmo por la base que hay, por las condiciones que pueden ver y en el marco de esto ir corrigiendo los errores que haya. En el tema de los 56 cuatripareos se ha avanzado en términos de caminos posibles. Se ha consultado a ocho abogados para ver qué era viable y qué no, en el marco legal que tenemos. Por eso hemos ido avanzando en esta perspectiva".

LICITACIONES Y MÁS TRABAS

Momento seguido, la máxima autoridad de la cartera enfatizó en los problemas estructurales detectados en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio, mencionando en primer lugar la falta de un equipo permanente.

"La reconstrucción requiere de un equipo permanente, con la gente mejor calificada, que más sabe, que sabe diagnosticar y caracterizar las catástrofes porque las catástrofes son muy distintas unas de otras. Con un banco de información, con un sistema de drones y con un conjunto de capacidades acumuladas, y que sea esa instancia más especializada la que haga la primera propuesta de plan de reconstrucción", dijo.

En la organización del diseño, el secretario de Estado planteó que "hay que tener una organización más apropiada a cada una de las realidades y con todo un seguimiento. Se requiere un equipo permanente, que podría depender del Ministerio del Interior en el futuro y, a partir de eso, que haya una columna vertebral para eso".

El segundo punto dice relación con las comunidades afectadas, para lo cual –afirmó– se requiere de gente especializada. "Acá hubo gente que por primera vez empezó a trabajar en eso, y otros con más experiencias, por distintas razones. Había gente que su aprendizaje fue por haber vivido ahí porque fue su barrio el que se quemó. Eso da duplas profesionales que por su experiencia les permitió hacerlo. Acá la dimensión psicosocial es fundamental, que es clave en todas las reconstrucciones y por eso hay que prepararlo. El tema de salud mental no es sólo para estar unos meses y retirarse, sino que requiere un ciclo después de un trauma de estas características".

Posteriormente, manifestó que "sé que es polémico, pero para reconstruir hay que tener capacidad operativa y no puede ser todo vía licitaciones, con todo lo que eso implica: gente haciendo bases, tres meses de licitaciones y evaluaciones. No podemos. Entonces se requiere de un sistema, al menos, mixto. Viendo lo que fue el terremoto del '71, muestra cómo se puede actuar cuando se tienen elementos para operar. Ahora cuando todo hay que licitar, hay que tener parte de la capacidad y otra parte va a ser con convenios con ciertos servicios públicos más firmes y convenios con privados, que no haya que licitar, sino que tener cuatro para demoliciones... esto previamente preparado y elaborado para saltarse todas esas etapas".

En materia de marco normativo, considera que "lo actual está obsoleto en la sistematización del conjunto, pero también en el sistema de decisiones. A propósito de esta reconstrucción, se planteó que hubiera facultades a tres ministros para tomar decisiones cuando hay colisión de normas. Entonces era importante resolver esa disyuntiva. El sistema de decisiones tiene que ser más expedito".

Por último, sobre el Fondo de Emergencia Transitorio (FET), Montes subrayó que "es un mecanismo que partió en la pandemia, que partió con distintas discusiones sobre transparencia y duplicidad de gastos, pero a partir de la experiencia acumulada surgió un diseño mejor, que hay que profundizarlo tanto en formulación de presupuesto como en autorización de gastos, control y evaluación de lo que se está haciendo. El FET es algo muy valioso. Antes de la pandemia no había nada por el estilo, era presupuesto normal. Aquí hay al menos este sistema, que permite más control".

PURANOTICIA