Misterio por automóvil chocado y abandonado en Camino Internacional de Viña del Mar

Misterio ha causado el abandono de un automóvil chocado y con sus airbags activados a un costado del Camino Internacional, a la altura del paradero 4 de Santa Julia, en la parte alta de Viña del Mar.

Se trata de un vehículo menor, de marca Peugeot, modelo 208, el cual presenta claros signos de haber protagonizado un accidente de tránsito. Sin embargo, ni en su interior ni en las cercanías del vehículo hay personas.

Consultado Carabineros, informaron a Puranoticia.cl que concurrieron funcionarios de la tenencia, detectando que el automóvil presentaba signos de daños y activación de airbags, sin participación de otros vehículos.

A raíz de esta situación, personal policial comenzó a efectuar una serie de diligencias con el Hospital Dr. Gustavo Fricke para saber si han ingresado personas heridas al establecimiento de salud.

Cabe hacer presente que la situación ha originado una altísima congestión vehicular en la parte alta de Viña del Mar, en dirección a Concón.

Así lo dio a conocer la unidad Transporte Informa, quien reporta “congestión alta en el Camino Internacional, en sectores Miraflores Alto y Achupallas, en Viña del Mar, en dirección a Concón”.

Asimismo, hicieron un llamado a “considerar un aumento en los tiempos de viaje”.

PURANOTICIA