Extranjero fue detenido con 1.200 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Algarrobo

Carabineros de la Sección OS7 de San Antonio, acompañados de un perro detector de drogas, detuvo a un ciudadano extranjero de 46 años por el delito de contrabando de cigarrillos en la comuna de Algarrobo.

El procedimiento policial se desarrolló en la ruta F-90, donde personal especializado de la policía uniformada fiscalizó un vehículo en el que el sujeto transportaba pacas de cigarrillos de contrabando.

A raíz de la inspección, los funcionarios policiales incautaron un total de 1.200 cajetillas de cigarros de las marcas Eight y Carnival, procediendo además a la detención del conductor, quien mantiene antecedentes policiales.

Una vez puestos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, se instruyó que el detenido pase a audiencia de control de detención.

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