Minvu confirma inicio de demoliciones de las primeras cuatro viviendas en El Olivar

El Gobierno confirmó que este viernes 22 de mayo comenzará en El Olivar, parte alta de Viña del Mar, el proceso de demolición de viviendas que fueron reconstruidas tras el megaincendio de febrero de 2024, pero que presentan fallas estructurales que harían inviable su habitabilidad por parte de los propietarios.

Así lo dio a conocer el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien señaló que "la información que se nos ha entregado es que la demolición parte en aquellas propiedades cuyos propietarios han dado la autorización para efectuarla".

Asimismo, sostuvo que se tiene como antecedente que, de acuerdo a los estudios, "esas propiedades tienen situación de riesgo y, por tanto, con la materialidad", asegurando de paso que "toda demolición va con el consentimiento de la familia".

Puranoticia.cl realizó las consultas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), quienes indicaron que este viernes iniciaban las labores de demolición e inicio de obras, aunque por el momento no está definido un horario para el inicio de estas acciones.

De igual forma, este jueves la abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, Erika Maira, comentó a Puranoticia.cl que manifiestan su más “profunda preocupación por la flagrante ilegalidad de las acciones del ministro Poduje”.

Por el momento, lo que se sabe es que la acción de demolición tendría lugar en las primeras cuatro de un total de 56 viviendas que presentan fallas constructivas, las cuales registran un 21% de ejecución, cuestión que la firma descarta de plano.

Finalmente, acerca de las autorizaciones que tendría que dar la Dirección de Obras Municipales (DOM) para demoler, se indicó que en este caso no se necesita pues las cuatro viviendas en cuestión no cuentan con recepción final.

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