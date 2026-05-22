Incendio destruye una vivienda y deja a una persona con serias quemaduras en Concón

Un incendio estructural afectó a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Los Alerces con Los Eucaliptos, en el sector Fuerte Aguayo de la comuna de Concón.

Hasta el lugar concurrieron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos voluntarios trabajaron intensamente para controlar la emergencia y evitar la propagación de las llamas hacia inmuebles colindantes.

Luego de algunos minutos de combate del fuego, los equipos de emergencia lograron contener el siniestro, iniciando posteriormente las labores de remoción y extinción de los denominados “puntos calientes” que permanecían al interior de la estructura.

Producto del incendio, una persona resultó lesionada con quemaduras, siendo atendida en primera instancia por personal del SAMU, quienes posteriormente la trasladaron hasta un recinto asistencial de la zona para recibir atención médica.

Cabe hacer presente que las causas que originaron el incendio estructural en Concón deberán ser investigadas por los organismos correspondientes.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA