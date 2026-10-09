Ministerio de Vivienda mantiene decisión de demoler casas en El Olivar pese a peritaje judicial: "Las fallas no son subsanables"

Las 330 viviendas de El Olivar, en Viña del Mar, serán demolidas pese a las conclusiones del peritaje judicial que examinó las deficiencias técnicas de los proyectos habitacionales construidos para familias damnificadas por el megaincendio de 2024.

Así lo confirmó el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, quien aseguró a El Mercurio de Valparaíso que la cartera mantiene su decisión porque considera que las fallas detectadas no pueden ser subsanadas.

"Pese a este informe, van a ser demolidas todas las viviendas diseñadas por la empresa patrocinante (Social Arquitectura), que son 330", afirmó la autoridad.

La declaración reafirma la postura del Ministerio de Vivienda y Urbanismo frente a un informe que abrió una nueva discusión sobre el origen de las observaciones técnicas y la posibilidad de corregirlas sin tener que demoler las construcciones.

El Minvu ya había cuestionado las conclusiones del peritaje, argumentando que el documento no revisó la ingeniería ni la memoria de cálculo de las viviendas, por lo que, a juicio de la cartera, no permite concluir que las casas sean seguras.

DESCARTAN REPARAR ANOMALÍAS

Una de las principales diferencias entre el ministerio y el peritaje judicial radica en la posibilidad de subsanar las deficiencias identificadas. Mientras el informe atribuye las principales observaciones examinadas a decisiones de diseño y aprobación del proyecto, y no a su ejecución, el Minvu sostiene que las fallas no pueden corregirse.

Consultado sobre por qué la cartera descarta reparar anomalías que el informe considera subsanables, Ruiz respondió que "ahí está nuestra principal diferencia. El peritaje piensa que las fallas son subsanables; nosotros pensamos que no lo son".

También apuntó a que "tenemos diferencias técnicas respecto de la gravedad de las fallas detectadas, como la utilización de paneles de manera no certificada. Los paneles fueron utilizados en dos pisos, cuando solo están certificados para uno".

Entre las materias examinadas por el peritaje figuran el diseño de los proyectos, el sistema sismorresistente, la resistencia al fuego, el acondicionamiento acústico y los paneles Fastwork. El documento sostiene que las principales observaciones del informe R1 del Serviu, fechado el 20 de marzo de 2026, corresponden a aspectos del diseño y la aprobación de los proyectos, y no a su ejecución.

PURANOTICIA