Un intenso operativo policial se desplegó durante la mañana de este jueves en el sector turístico de cerro Alegre, en Valparaíso, luego de que una turista de nacionalidad estadounidense fuera víctima de un robo y de un presunto intento de secuestro mientras transitaba por el lugar.

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en calle Montealegre, donde la mujer habría sido abordada por los ocupantes de un vehículo Chevrolet de color azul, que circulaba sin placas patentes.

El automóvil ya estaba siendo investigado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 8.ª Comisaría de Valparaíso, cuyos funcionarios mantenían un seguimiento previo. Este antecedente permitió identificar rápidamente a los presuntos involucrados y desplegar un operativo de búsqueda por las inmediaciones del cerro, que culminó con la detención de dos sujetos.

Desde Carabineros entregaron antecedentes sobre la dinámica del ataque, confirmando que la víctima habría sido interceptada por los ocupantes del vehículo mientras transitaba por el sector de cerro Alegre.

A raíz de lo ocurrido, la ciudadana estadounidense habría resultado con lesiones de carácter leve. No obstante, los equipos policiales y de salud continuaban realizando las diligencias correspondientes para concretar la constatación médica y establecer la gravedad exacta de sus heridas.

En tanto, las diligencias continúan para determinar si existen más personas involucradas en el ataque. Al respecto, desde Carabineros señalaron que se investiga la eventual participación de otros dos sujetos, quienes hasta el momento se mantienen prófugos.

Finalmente, los dos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención. Paralelamente, la SIP continúa desarrollando diligencias investigativas, entre ellas la revisión de registros de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los demás involucrados.

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