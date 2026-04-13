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Microbús termina incrustado en una vivienda del cerro Larraín de Valparaíso: al menos seis lesionados

Microbús termina incrustado en una vivienda del cerro Larraín de Valparaíso: al menos seis lesionados

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Por causas que deberán ser investigadas, el vehículo de transporte de pasajeros perdió el control y terminó desplazándose en reversa hasta colisionar con el domicilio.

Microbús termina incrustado en una vivienda del cerro Larraín de Valparaíso: al menos seis lesionados
Lunes 13 de abril de 2026 15:12
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Al menos seis personas resultaron lesiondas tras un accidente de tránsito que se registró en la ciudad de Valparaíso.

Durante la tarde de este lunes, un microbús terminó incrustado en una vivienda en las calles Santa Inés con Cavestany, en el cerro Larraín.

Por causas que deberán ser investigadas, el vehículo de transporte de pasajeros perdió el control y terminó desplazándose en reversa hasta colisionar con el domicilio.

Los lesionados fueron atentidos en el lugar y luego trasladados a centros de salud por los equipos de emergencia.

Cabe señalar que una grúa llegará al sitio de la emergencia para retirar el microbús.

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