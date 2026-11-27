En el marco de un desayuno conmemorativo del Mes de la Adopción, la dirección regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia convocó a un espacio de conversación con familias adoptivas de la región de Valparaíso.

El espacio contó también con la presencia de la Seremía de Desarrollo Social y Familia, la Delegación Presidencial Regional, parlamentarios y consejeros regionales de la región.

El encuentro permitió que las familias adoptivas se reencontraran después de los procesos de evaluación, quienes compartieron sus experiencias y reconocieron la mejora de los plazos de evaluación y enlace con sus hijos tras la implementación de la Unidad de Familias en la región de Valparaíso. Adicionalmente, reflexionaron sobre la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional, la sensibilización ciudadana y las herramientas que permitan restituir el derecho de niños y adolescentes a vivir en familia.

Por su parte, la directora regional (s) del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Carolina López, relevó la importancia de escuchar a quienes han transitado por estos procesos: “Ha sido un momento maravilloso donde la mayoría de las situaciones ha sido de agradecimiento, lo que nos permite saber que estamos haciendo un buen trabajo, pero también hay algunas necesidades que hemos podido escuchar para mejorar este proceso de acompañamiento. Me alegra muchísimo que hayan participado también autoridades como la diputada Barchiesi o el diputado Celis, que están precisamente donde podemos hacer los cambios en la política pública respecto a las herramientas legislativas que nos permitan mejorar el proceso de adopción”.

Al respecto, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó la importancia de abordar esta materia desde el territorio, señalando: “Es importante sacar los mitos de la adopción: que el proceso es demasiado largo, que a veces es muy tedioso. La verdad es que nosotros buscamos que este match, como decía muy bien la directora, entre niño y familia pueda ser el mejor posible para que la familia pueda acoger muy bien y el niño pueda acoplarse muy bien a esta familia que lo acoge. Lo importante hoy día es que estuvieron las familias, que pudieron compartir con nosotros, que pudieron ver que las autoridades están presentes”.

En tanto, la diputada por el Distrito 6, Chiara Barchiesi destacó que esta conmemoración coincidiera con la semana en que se aprobó la Ley de Sala Cuna Universal: "Un anhelo de tantos años que busca avanzar en corresponsabilidad parental, porque el beneficio no es solo para las mamás, también va a ser para los papás. Va a incluir a trabajadores independientes, no solo dependientes y, por supuesto, ayudará a compatibilizar vida familiar y laboral, así que son buenas noticias que por más de un siglo veníamos esperando y hoy día, gracias al empuje del gobierno de Presidente Kast, por fin ya lo despachamos a ley”.

Actualmente, el Servicio de Protección Especializada cuenta con la Unidad de Familias, que ofrece gratuitamente procesos de evaluación y preparación a las familias postulantes a la adopción nacional y ha permitido eliminar la barrera económica de acceso a la evaluación y fortalecer la formación y acompañamiento a las familias que postulan a la adopción nacional.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia indicaron que se busca que este tipo de encuentros "contribuya a orientar el trabajo regional en materia de adopción y restitución del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Para ello, las personas interesadas en la adopción pueden ingresar a la página web www.serviciproteccion.gob.cl o llamar al *6141 para resolver sus dudas".

PURANOTICIA