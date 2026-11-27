Una serie de irregularidades en la contratación, operación y fiscalización del sistema de aguas servidas de Horcón detectó la Contraloría Regional de Valparaíso, organismo que anunció la formulación de un reparo por $458.320.931 contra la Municipalidad de Puchuncaví, luego de establecer que no existían antecedentes suficientes para acreditar la totalidad de las prestaciones facturadas y pagadas, además de constatar deficiencias en los mecanismos de supervisión de los servicios contratados.

Los antecedentes están contenidos en el Informe de Investigación Especial N° 233 de 2026, al cual pudo acceder Puranoticia.cl, y que tuvo como objetivo examinar el cumplimiento de los contratos de operación y mantenimiento de las plantas elevadora, relevadora y de tratamiento de aguas servidas de la localidad. La investigación se originó a partir de presentaciones realizadas por la diputada Francisca Bello y vecinos, quienes alertaron sobre eventuales irregularidades en el funcionamiento de estas instalaciones.

Uno de los hallazgos más delicados del organismo fiscalizador apunta a la incorporación de documentos suscritos a nombre del representante legal de Alquinta y Asociados Ltda., pese a que su fecha de defunción era anterior a la emisión de dichos antecedentes. Según se estableció, estos documentos fueron utilizados durante distintas etapas de contratación, ejecución y pago de servicios asociados a una contratación por $31.707.545. Debido a la naturaleza de estos antecedentes, la Contraloría Regional de Valparaíso resolvió remitirlos al Ministerio Público.

A esto se suma la identificación de 19 registros fotográficos duplicados en informes, además de la reutilización de fotografías y otros respaldos documentales. Para el organismo fiscalizador, estas situaciones afectaron la confiabilidad, trazabilidad e integridad de los antecedentes empleados para acreditar la ejecución de prestaciones y justificar los respectivos estados de pago.

Por esta razón, Contraloría instruyó que, en adelante, la Municipalidad exija a la unidad técnica responsable de administrar y fiscalizar los contratos una revisión y validación previa de los registros fotográficos entregados por las empresas. Este procedimiento deberá verificar que no existan duplicidades o reutilizaciones entre distintos períodos, además de identificar correctamente la actividad ejecutada, su fecha, la instalación intervenida y su vinculación con las obligaciones contractuales.

MILLONARIO REPARO

En el examen de cuentas, se mantuvieron observaciones sobre la insuficiente acreditación de los servicios facturados y pagados, junto con deficiencias en la supervisión y validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A partir de estos antecedentes, Contraloría formulará el correspondiente reparo por $458.320.931, de conformidad con los artículos 95 y siguientes de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

La investigación del órgano fiscalizador también revisó las distintas contrataciones efectuadas entre 2023 y 2025 para mantener y operar el sistema. Entre ellas figuran servicios adjudicados a Alquinta y Asociados Ltda., AMV Mantención SpA e ICCI Servicios Integrales SpA, mediante licitaciones públicas, prórrogas y tratos directos.

En el caso de Alquinta y Asociados, el contrato contemplaba 12 meses de servicio por $149.702.000, además de una prórroga por otros $31.187.915. Posteriormente, se registraron contrataciones con AMV Mantención por $38.000.913, junto con una prórroga y un trato directo; mientras que ICCI Servicios Integrales asumió servicios por distintos períodos, incluyendo extensiones contractuales.

El organismo fiscalizador también constató debilidades en la fiscalización de los contratos de operación, mantenimiento y reparación de las tres instalaciones, lo que impidió acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la efectiva ejecución de las prestaciones y la correcta validación de los estados de pago.

INVESTIGACIÓN ANTERIOR

El informe también recoge los resultados de una fiscalización previa, correspondiente a la Investigación Especial N° 852 de 2025, que ya había advertido problemas estructurales, técnicos y de control en la gestión del sistema de tratamiento de aguas servidas de Horcón, localidad perteneciente a la comuna de Puchuncaví.

En esa revisión se verificó que, entre 2021 y 2025, la Municipalidad había efectuado desembolsos por $959.145.923 sin contar con un plan técnico integral, validado y formalmente documentado. De ese monto, $747.172.694 correspondían a reparación de bombas, mantenimiento del sistema eléctrico, limpieza de sentinas, contratación de operadores y operación integral, mientras que otros $211.973.229 estaban destinados a proyectos de mejoramiento y reutilización de aguas tratadas.

Entre las deficiencias técnicas identificadas en esa oportunidad figuraban equipos críticos fuera de servicio, el colapso del sistema de drenes, la inoperatividad de la línea de lodos y la ejecución de intervenciones improvisadas sin autorización sanitaria. También se advirtió la falta de registros sistemáticos, continuos y verificables que permitieran acreditar el cumplimiento del manual de operación y mantenimiento.

Respecto de las características del sistema, el documento precisa que fue diseñado por Alpha Ingeniería de Proyectos Limitada y aprobado por la Seremi de Salud mediante resolución de 2010. Su construcción fue financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y ejecutada por la Municipalidad, que adjudicó las obras a Manantial Chile S.A. mediante decreto alcaldicio N° 923, del 17 de abril de 2015.

La infraestructura fue proyectada para atender a 2.473 habitantes al año 2030 y 565 uniones domiciliarias. Sin embargo, según información proporcionada por el propio municipio, actualmente estaría funcionando por sobre su capacidad de diseño debido a la existencia de conexiones irregulares no autorizadas.

Como parte de las medidas dispuestas en el nuevo informe, Contraloría ordenó a la Municipalidad instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos observados. El municipio deberá remitir el acto administrativo que disponga su inicio dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del documento.

Asimismo, el organismo comprobó que el procedimiento disciplinario iniciado mediante el Decreto Alcaldicio N° 275 de 2025 permanecía inconcluso por más de un año y cuatro meses, superando ampliamente los plazos legales aplicables, por lo que también exigió su conclusión.

RESPUESTA DEL ALCALDE

Consultado por Puranoticia.cl, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que el informe fue dado a conocer durante la sesión del Concejo Municipal del miércoles y aseguró que la administración comunal comenzará un proceso para responder a las observaciones formuladas por el organismo fiscalizador.

"El informe el día miércoles se dio a conocer en el Concejo Municipal, por lo tanto, este es un documento público del cual nosotros hoy día comenzamos un proceso de hacernos cargo, en el sentido de transparentar lo que falta como argumento por parte de nosotros de documentación que tenemos que proporcionar frente a la Contraloría, de situaciones administrativas que no guardan relación con lo operativo", manifestó el jefe comunal.

Al profundizar en esta distinción entre los aspectos administrativos y operativos, sostuvo que existen documentos que el municipio debe presentar para acreditar que determinados trabajos sí se realizaron.

"Hay documentos que nosotros tenemos que apelar a que sí se realizaron... la parte administrativa, de parte de las unidades de control interno del municipio, pero eso no quiere decir que las obras no se hayan ejecutado en beneficio de que esta planta funcione. Es una planta que tiene una data de 2017, más o menos, y que nosotros la recibimos el 2021 con alguna fallas y que hemos tenido en el tiempo que ir invirtiendo recursos para poder dilucidar el tema", explicó.

Sobre las observaciones y las eventuales responsabilidades que pudieran establecerse, Morales indicó que "con respecto a los temas que hace el alcance la Contraloría, insisto, lo dije en el Concejo Municipal pasado, que es un proceso en el cual nosotros queremos dar respuesta, queremos seguir apelando a los métodos internos existentes y si hay alguna unidad municipal que se equivocó, que hizo algo mal, que no dejó un registro, tendrá que tener la sanción o la corrección, según se indique, que corresponde a un hecho donde diría estos dineros son municipales, pero quiero descartar absolutamente que la Contraloría esté indicando una malversación de los recursos. Esta es una observación de carácter administrativo".

DIPUTADA PIDE RESPUESTAS

Tras conocerse los resultados de la investigación, la diputada Francisca Bello, quien junto a vecinos de Horcón presentó los antecedentes que dieron origen a la fiscalización, destacó los hallazgos del organismo contralor y sostuvo que las irregularidades detectadas deben ser esclarecidas.

En ese sentido, expuso que "gracias a la fiscalización que impulsamos junto a la comunidad, hoy podemos conocer irregularidades que deben ser esclarecidas. Mientras las familias de Horcón han enfrentado problemas sanitarios durante años, existen cientos de millones de pesos cuyo uso no ha sido debidamente acreditado".

"Los vecinos merecen respuestas y que se determinen las responsabilidades", complementó la representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso.

La parlamentaria del Frente Amplio (FA) se comprometió a continuar fiscalizando el caso, tanto para resguardar los recursos públicos como para garantizar una solución a los problemas sanitarios que afectan a la comunidad de Horcón.

PURANOTICIA