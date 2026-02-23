Click acá para ir directamente al contenido
Menor de edad fue detenido tras ser sorprendido vendiendo droga en alrededores de la Quinta Vergara: portaba cocaína

Menor de edad fue detenido tras ser sorprendido vendiendo droga en alrededores de la Quinta Vergara: portaba cocaína

El trabajo investigativo y focalizado desplegado en distintos sectores de la comuna por la PDI, permitió encontrar en poder del aprehendido un total de 131 dosis de droga.

Lunes 23 de febrero de 2026 10:14
Un menor de edad fue sorprendido por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) comercializando sustancias ilícitas en las inmediaciones de la Quinta Vergara, en el marco de servicios preventivos por el Festival de Viña del Mar.

El trabajo investigativo y focalizado desplegado en distintos sectores de la comuna, permitió encontrar en poder del aprehendido 131 dosis de droga.

"Como resultado de las diligencias, se identificó a una persona que realizaba transacciones de droga, procediendo a su fiscalización y detención", comentó el jefe (s) de la unidad especializada de la PDI, subprefecto Humberto Cortez.

También sostuvo que "en su poder se incautaron 131 dosis de cocaína base y clorhidrato de cocaína, sustancias ilícitas avaluadas aproximadamente en $380.000".

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado –quien registra una orden de detención pendiente por el mismo delito– quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para ser formalizado.

