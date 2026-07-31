Más de 23 mil clientes están sin luz en la región de Valparaíso por nuevo sistema frontal

En el marco del ingreso de un nuevo sistema frontal que ha dejado fuertes precipitaciones en la región de Valparaíso, un total de 23.782 clientes se encuentran sin suministro eléctrico, de acuerdo con el último balance entregado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Según el reporte entregado durante la mañana de este viernes por el organismo fiscalizador, la comuna más afectada es Quilpué, con 9.974 clientes sin energía eléctrica.

Le siguen La Ligua, con 5.634; Valparaíso, con 2.267; Cartagena, con 1.328; San Antonio, con 1.026; Casablanca, con 905; Algarrobo, con 822; Viña del Mar, con 496; Zapallar, con 423; Concón, con 310; Quintero, con 275; Villa Alemana, con 175; Nogales, con 128; Puchuncaví, con 9; Petorca, con 6; El Tabo, con 2; Cabildo, con 1; y El Quisco, con 1.

Los cortes de suministro se producen mientras el sistema frontal continúa dejando intensas lluvias en distintos puntos de la Quinta Región, situación que ha generado diversas emergencias y mantiene desplegados a equipos de las empresas eléctricas y organismos de respuesta.

La SEC precisó que la información se construye a partir de los procesos de carga de datos realizados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, los cuales son monitoreados de manera permanente por el organismo. Asimismo, indicó que las cifras se actualizan dinámicamente a medida que las compañías completan el ingreso de antecedentes, por lo que el número de clientes afectados puede variar con el transcurso de las horas.

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