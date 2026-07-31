Cinco postes caen en bloque tras choque de vehículo en el cerro Barón de Valparaíso

La caída de cinco postes de distribución eléctrica se registra en el sector de avenida Diego Portales, a la altura de la subida Yolanda, en el cerro Barón de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por Chilquinta, la emergencia no fue provocada por las condiciones meteorológicas, sino por un conductor que impactó uno de los postes, lo que provocó un efecto en cadena que terminó derribando otros cuatro.

Producto de la situación, equipos de Chilquinta y personal de emergencia concurrieron al lugar para atender la emergencia, evaluar los daños y adoptar las medidas necesarias para restablecer las condiciones de seguridad.

Debido al incidente, se recomendó a los automovilistas y peatones transitar con precaución por el sector, considerando las labores que se desarrollan en la zona y las eventuales afectaciones al tránsito y al suministro eléctrico.

PURANOTICIA