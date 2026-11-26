Con una alta expectativa de participación ciudadana culmina el periodo de recepción de observaciones por parte de la comunidad respecto de la Imagen Objetivo propuesta en el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar.

Es por ello que para esta fase que finaliza este viernes 27 de noviembre se esperan más de 2 mil observaciones, tras el creciente interés de la comunidad por conocer y aportar a la planificación futura de la ciudad.

IMAGEN OBJETIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La propuesta de imagen objetivo del PRC, es resultado de su respectivo proceso de participación ciudadana, fue presentada y explicada durante octubre y noviembre en distintos puntos de la comuna: el gimnasio municipal de Gómez Carreño, Palacio Vergara, Gimnasio Polideportivo de Forestal, Palacio Rioja y Escuela Santa Julia.

A estas instancias se sumó una audiencia en formato virtual realizada el jueves 19 de noviembre. Complementariamente, el municipio desplegó una estrategia de difusión a través de medios de comunicación, redes sociales, pantallas digitales en la ciudad y centros de salud, avisos en la vía pública y distribución de folletería, entre otros canales.

El proceso ha convocado a diversos actores de la ciudad, entre ellos organizaciones comunitarias, vecinales, ambientales y representantes del rubro de la construcción, reafirmando la importancia de incorporar distintas miradas sobre el desarrollo urbano de Viña del Mar.

PURANOTICIA