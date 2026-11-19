Una nueva ayuda para las familias cuyos hogares sufrieron una serie de daños tras los temporales ocurridos en lo que va del año en la región, comenzaron a ser entregados por el Ministerio del Interior.

Se trata del Bono de Emergencia, destinado, en esta ocasión, para reparar los deterioros causados tras las lluvias de julio. Quienes los reciben son aquellos afectados que fueron encuestados a través de la Ficha FIBE que aplica el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los municipios y/o el Senapred.

El apoyo económico está destinado para 185 familias de la región, con una inversión de $162 millones, repartidos en cuatro modalidades, según el grado de daños provocados por los temporales: afectación baja, $375.000; afectación media, $750.000; afectación alta, $1.125.000; y afectación muy alta, $1.500.000.

Este nuevo apoyo, sumados a los Bonos de Recuperación y Bonos de Sostenibilidad entregados en los meses anteriores, suman un total de 12.171 familias beneficiadas en la región que han podido reparar los diversos daños provocados por las lluvias en lo que va del año. Entre todos estos bonos, la suma total de recursos entregados supera los $9.968 millones de pesos.

FAMILIA BENEFICIADA

Una de las personas beneficiadas con esta ayuda económica es Sonia Menares, quien vive en Concón y sufrió una serie de problemas en su hogar con la gran cantidad de agua lluvia que cayó en el mes de julio. La mujer - quien ya cobró los $750 mil pesos que le corresponde para reparar daños en el techo, en el comedor y en otros sectores afectados – fue visitada por el Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, y la seremi de Gobierno, Rosario Pérez. “Estoy tremendamente agradecida de esta ayuda. Voy a comprar unos materiales para la ventana que da hacia abajo, piezas para el baño y el comedor”, señaló tras recibir la visita de las autoridades.

Respecto a este beneficio, el delegado Millones señaló que “hemos destinado recursos para más de 12.000 familias en la región. Ahora viene esta segunda etapa de 185 familias que nos quedan. Es muy importante este aporte, que le va a permitir a la señora Sonia reparar su techo para que no se llueva y también las paredes. Y el municipio gentilmente nos va a colaborar en hacer la instalación, porque ella vive sola con sus nietos”.

Sobre cómo se seleccionaron las personas que reciben este beneficio, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, explicó que "detrás de cada Ficha Básica de Emergencia hay una persona, una familia y una historia que necesita una respuesta. Esta ficha es fundamental porque nos permite conocer las necesidades de los hogares afectados y levantar información clave para orientar las ayudas del Estado. Hoy acompañamos a Sonia, una vecina de Concón afectada por el sistema frontal de julio, quien recibió un apoyo económico para avanzar en la recuperación de su hogar. Nuestro compromiso es seguir desplegados en terreno, porque cada ficha presentada en una familia es un apoyo. Sabemos que una emergencia no termina cuando deja de llover, sino cuando las familias logran recuperar su tranquilidad".

En tanto, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, recalcó que “aquí hay un beneficio directo al bolsillo de los más afectados por estos temporales. Recordemos que fueron precipitaciones extensivas en toda nuestra región. Esto es una excelente noticia, es un bono que va directo al bolsillo de los más afectados, que llega hasta un millón y medio, dependiendo del grado de afectación, y se entregó en tiempo récord. Esto es un Gobierno que actuó, llegó rápido después de la emergencia, y hoy estamos justamente concretando este beneficio que va a permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos, para que puedan reparar aquellas cosas que fueron dañadas por las precipitaciones”.

El bono se paga a la jefatura de hogar que indique el catastro, a través de la Cuenta RUT o a través de pago en efectivo en las cajas de las sucursales del Banco Estado.

PURANOTICIA