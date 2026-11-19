Un funcionario de Gendarmería encontró una antena de Starlink, la que permite acceder a internet satelital, al interior de un módulo de la cárcel de Valparaíso.

El hallazgo se produjo cuando el uniformado realizaba una ronda por el sector de pasillos del módulo 110, y se percató que uno de los gabinetes de las redes húmedas se encontraba "intervenida”.

En su interior, el gendarme encontró la antena propiedad de la empresa SpaceX, que se encontraba inactiva.

Además, halló “envoltorios con sustancias, las cuales serían aparentemente marihuana".

Cae señalar que se abrió una investigación para determinar cómo la antena llegó al interior del módulo y se informó de este hecho al Ministerio Público.

PURANOTICIA