“Más allá de cualquier cuoteo político”: Vocera regional enfrenta cuestionamientos por instalación del Gobierno en Valparaíso

El Gobierno continúa enfrentando dificultades en su proceso de instalación en la región de Valparaíso, en medio de cuestionamientos a nombramientos y salidas anticipadas de autoridades. En este escenario, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, abordó –en su calidad de vocera regional– públicamente la situación, marcada por una seguidilla de episodios que han tensionado la conformación del gabinete en la zona.

Entre los principales reveses se encuentra la salida anticipada de Aldo Ibani, quien renunció a la Seremi de Salud a solo tres días de haber sido designado, tras cuestionamientos académicos y laborales, además de acusaciones de estafa por parte de excompañeros de universidad; la presunta renuncia de Carlos Montero a la Seremi del Trabajo y Previsión Social por eventuales incompatibilidades en el cargo; y las complicaciones que enfrentó Hernán Silva para asumir en Seguridad Pública tras conocerse un sumario de Carabineros con sanción en su contra.

A estos casos se suma ahora lo revelado por Puranoticia.cl respecto a una querella y una demanda presentadas contra el exconcejal de Catemu, Benjamín Koch, quien surge como la principal carta para asumir la Seremi de Minería en Valparaíso.

Bajo este contexto, la secretaria regional ministerial (seremi) se refirió a estas controversias, señalando que más allá de las polémicas dadas a conocer en medios de comunicación, el trabajo del Gabinete Regional se encuentra enfocado en la región y en el compromiso adquirido con el Presidente de la República, José Antonio Kast.

"Nuestro compromiso, más allá de cualquier cuoteo político, es con la región y con el Presidente José Antonio Kast, y ese es el mandato que estamos atendiendo hoy día. El resto no nos va a desviar del camino porque hoy día estamos atendiendo muchas urgencias y la verdad es que no podemos perder tiempo ni desviar de este camino que nos ha propuesto el Presidente", expresó la periodista de profesión.

Consultada Rosario Pérez respecto a si considera necesario mejorar los procesos de revisión de autoridades en la región, sostuvo que "el Gabinete del delegado Manuel Millones y el Gabinete Regional del Presidente Kast está plenamente constituido, más allá de algunos ajustes que se están haciendo de manera rápida". Luego insistió en que "no nos desviamos del camino y estamos en eso hoy día trabajando".

Más allá de que la Seremi de Gobierno asegure que el Gabinete Regional se encuentra "plenamente constituido", lo cierto es que aún existen cargos relevantes sin titular: la Seremi de Salud, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, y la Seremi de Minería.

Ante las consultas de la prensa respecto a estas vacantes en el equipo regional, la vocera indicó que "no me voy a referir a quienes faltan", para luego añadir que "eso se va a informar oportunamente y esperamos que sea a la brevedad".

En este escenario, la instalación del Ejecutivo en Valparaíso continúa marcada por ajustes y definiciones pendientes, en un contexto donde los cuestionamientos a nombramientos han generado presión política y mediática. Así, la resolución de las vacantes y la eventual confirmación de nuevas autoridades, serán determinantes para evaluar la capacidad del Gobierno de estabilizar finalmente su despliegue regional.

PURANOTICIA