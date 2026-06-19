Marejadas volverán a golpear las costas de la región de Valparaíso este fin de semana

El oleaje generado por un sistema frontal en el sur del país provocará rompientes en bahías abiertas al suroeste. El evento se prolongará hasta el lunes en la zona.
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso dio cuenta de un nuevo aviso de marejadas que se presentará en la región de Valparaiso y gran parte del país, desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.
Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del sábado 20 hasta el martes 23 de junio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.
El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del sábado 20 de junio en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".
Asimismo, sostuvo que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 14:00 y 17:00 horas como marea primaria y entre las 02:00 y 05:00 horas como pleamar secundaria".
Cabe hacer presente que estas marejadas corresponden al decimoquinto aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año.
La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.
GOLFO DE PENAS HASTA GOLFO DE ARAUCO: SAB 20 JUN (AM).
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ: SAB 20 JUN (PM).
GOLFO DE ARAUCO HASTA COQUIMBO: SAB 20 JUN (PM).
COQUIMBO HASTA ARICA: DOM 21 JUN (AM).
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ: DOM 21 JUN.
GOLFO DE PENAS HASTA GOLFO DE ARAUCO: DOM 21 JUN.
GOLFO DE ARAUCO HASTA COQUIMBO: LUN 22 JUN.
COQUIMBO HASTA ARICA: MAR 23 JUN.
PURANOTICIA