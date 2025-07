Marco Enríquez-Ominami sugiere plan de crecimiento económico basado en inédita alianza con familias Luksic, Matte y Angelini

A falta de 9 mil firmas para poder inscribir su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral (Servel), Marco Enríquez-Ominami conversó con Puranoticia.cl acerca de una de las principales misiones que tendrá la próxima administración de Gobierno en La Moneda: el crecimiento económico y aumentar la inversión en nuestro país.

Según cifras entregadas por el Banco Central, en Chile, el crecimiento económico ha experimentado una recuperación, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,3% en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se ha visto impulsado por factores como las exportaciones y un aumento en el consumo interno, especialmente en el consumo privado.

No obstante, los últimos reportes de las cuentas nacionales trimestrales dan cuenta que. la inversión ha mostrado una disminución, lo que genera preocupación.

En ese sentido, ME-O planteó que si llegara a ser Presidente de Chile en el periodo 2026-2030, "aplicaría mi fórmula: Estado y mercado, que es una economía mixta en un país desindustrializado. No somos comparables con Argentina porque ellos son industriales y Chile no es industrial. Chile no fabrica nada, apenas cobre, salmón con algo de valor agregado, madera, un poco de turismo, un poco de litio, fruta y vino tinto".

Así es como propuso tres ejes centrales para llevar a cabo su plan de crecimiento económico: en el corto plazo, "una economía que crezca y traiga inversionista", para lo cual ejecutaría un plan de obras públicas; en el mediano plazo, entregar "certeza jurídica, con un Presidente que haga respetar las reglas y ejerza su poder"; y, en el largo plazo, replicar el modelo de Uruguay, que "hoy factura más o menos 10.000 millones dólares en software porque diversificó su economía mejor que nosotros".

Para poder ejecutar su plan, adelantó a Puranoticia.cl que hablará con las principales riquezas chilenas, como las familias Matte, Luksic y Angelini: "La familia Matte vende madera y gana mucha plata. No los critico, aunque los encuentro medio mediocres. Pero ellos dicen para qué van a invertir en algo, si están ganando miles de millones con la madera. Y la familia Luksic dice que vendiendo cobre a buen precio, para qué van a invertir en otros sectores. Entonces, un Presidente debe llamar a las grandes fortunas, plantearles que están vendiendo tres productos: cobre, salmón y madera, y pedirles que sus utilidades –que es de decenas de millones de dólares–, yo pondré otro tanto, y por qué no invertir en sectores nuevos".

Así es como puso dos ejemplos de sectores nuevos: energía renovable, que ya se ha hecho en Chile; y turismo, que tiene un valor agregado, que trae dólares a la economía nacional, que exige sustentabilidad, bilingüismo e infraestructura. "El turismo puede ser un enorme bien en un país, pero Chile tiene un turismo que es muy malo", expresó.

Marco Enríquez-Ominami detalló sobre el sector turismo en Chile diciendo que tiene dos ventajas: "Primero, turismo interno, que son los chilenos que viajamos dentro de Chile, que son algo así como 9 millones. Y después, cuando Chile está barato, vienen los argentinos, pero no vienen norteamericanos, chinos, japoneses, franceses ni españoles. Es poquísimo el turismo de países con alto poder adquisitivo".

A juicio del cineasta, los pocos turistas de esos países que vienen a Chile lo hacen "por turismo contemplativo, por turismo de aventura, por turismo deportivo, no vienen al turismo recreacional o vacacional, y eso que tenemos los paisajes más lindos del mundo, pero estamos muy lejos del planeta. Mira, yo vengo de un país como es Francia. Ahí hay 90 millones de turistas al año, es el país más visitado del mundo. Francia, el país con más turismo del planeta, el tercer o cuarto ingreso".

Bajo este contexto, cerró diciendo que "Chile en eso tiene una ventaja enorme, que es su paisaje, que no tiene Francia. Pero estamos con serios problemas de conectividad, de vuelos y de aeropuertos internacionales. Hay serios problemas de infraestructura, que no es algo de corto plazo. Por eso necesito convencer a la familia Matte y Luksic a que me ayuden porque ellos están fascinados –legitimamente– con el cobre, el salmón y la madera. Ahí se mueve la fortuna de Chile. El Grupo Angelini es pesca, el Grupo Matte es madera y el Grupo Luksic es cobre. Punto. No hay más".

