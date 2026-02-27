Manuel Millones define su hoja de ruta como Delegado: nueva cárcel, Macrocentro del Cáncer y trabajo de la mano con Mundaca

El próximo miércoles 11 de marzo, Manuel Millones Chirino asumirá oficialmente como Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, cargo en el que fue designado por el mandatario electo, José Antonio Kast, para que lo represente en esta zona del país.

Respaldado por su trayectoria pública –donde ejerció por largos años como Consejero Regional (Core) de Valparaíso– el cientista político de profesión espera articular el trabajo del gabinete regional para enfrentar los principales nudos críticos de la zona.

En conversación con Puranoticia.cl, la futura autoridad gubernamental explicó que entre los ejes prioritarios estarán la seguridad, el transporte y la salud.

"El Presidente Kast nos pidió mucho trabajo en terreno. Además, mucho trabajo con las organizaciones gremiales. Esto es muy importante. Tenemos varios conflictos no resueltos: transporte, pesca, con los gremios de la salud, el nombramiento del Director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, el gran conflicto gremial que tenemos ahí, qué es lo que nos pasa con el hospital, la voladura de techos", comenzó.

Asimismo, afirmó que "hay muchos problemas que vamos a heredar y que esperamos resolverlos adecuadamente, con menos plata, por cierto, pero con creatividad y con buena disposición creo que podemos avanzar".

NUEVA CÁRCEL

En materia de seguridad, adelantó que "yo espero que podamos avanzar en tener una nueva cárcel en la región de Valparaíso. Y eso –a mi juicio– debiera ser la cárcel de San Antonio. El recinto penal de San Antonio está bajo la cota de inundación, por tanto, cada vez que hay un anuncio de tsunami, tienen que evacuar los reos".

En ese sentido, destacó que "si sacáramos la cárcel del centro de San Antonio, recuperaríamos un espacio para la ciudad y colocaríamos una cárcel modelo fuera de la zona urbana, que permita dar seguridad a los internos, a los gendarmes, y tener un lugar distinto al que hoy día existe, donde hay un hacinamiento brutal".

La región mantiene una sobrepoblación penal de más de 1.200 reos y, bajo ese escenario, aseguró que "no hay ninguna posibilidad de que exista rehabilitación".

TRABAJO CON MUNDACA

En salud, sostuvo que "me llamó Carolina Goic, que preside a nivel nacional el Foro del Cáncer, y ahí le pedí ayuda porque tenemos que sacar el proyecto Macrocentro del Cáncer, que estará adosado al Hospital Pereira".

También comentó que "esa es una demanda no cumplida por el Gobierno y el cáncer es la principal causa de muerte. Voy a trabajar muy de la mano con el Gobernador. Cada uno tiene espacios distintos, pero en la medida que nos respetemos los espacios y trabajemos coordinamente, eso es lo que va a hacer la diferencia".

Sobre la relación con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, indicó que, pese a que aún no se han reunido, "tenemos más espacios comunes que de trinchera. Por ejemplo, el Consejo Regional –siendo yo Core– aportó mucha plata a salud en materia de infraestructura hospitalaria y equipamiento; aportamos muchos recursos al tema de Vivienda para apoyar a los comités habitacionales; aportamos a Carabineros para la compra de carros y construcción de cuarteles. Por lo tanto, se requiere un trabajo muy coordinado con el Gobierno Regional, llámese Gobernador y Consejo Regional".

En esa línea, recordó que el Gobernador "pide que sea considerado. Él es la máxima autoridad elegida en la región, entonces él pide respeto, que cuando venga un ministro se la avise, se le informe, y que sea partícipe de decisiones, y creo que en ese sentido, conociéndolo, no debiéramos tener problemas y vamos a colocar la bandera de la región por delante de nuestras diferencias políticas que tenemos con él".

DIÁLOGO Y COORDINACIÓN

Millones subrayó que "siempre en democracia va a ser preferible el diálogo, la conversación, la persuasión y el convencimiento. Y cuando hay argumentos que establece el Gobierno, por ejemplo, de una obra importante, vamos a tener que conversar y persuadir para que el Gobernador nos apoye. Y viceversa, para el Gobernador también puede haber proyectos importantes y nos tendrá que convencer para conseguir recursos sectoriales en la discusión del presupuesto".

Por ello, recalcó que "se requiere un diálogo permanente. Ahora, si hay una crítica que formula el Gobernador a un Ministro o al Gobierno, yo tendré que responderle porque yo represento al Presidente de la República en la región. Entonces, probablemente no tengamos conflictos personales, pero yo represento una institucionalidad, que es el Gobierno, que en este caso lo representa el Presidente de la República y yo soy el representante del Presidente de la República en la región".

Finalmente, confesó que "espero que tengamos los menos conflictos posibles y trabajar de la mano porque esa es la única forma que podemos levantar la región. Tenemos una tasa elevada de desempleo, mucha droga, mucha prostitución infantil, grandes conflictos ambientales, de transporte, de salud. Es decir, tenemos más temas para unirnos que para pelear".

Cabe consignar que la próxima semana deberían definirse los nombres de los futuros delegados presidenciales provinciales y los seremis, para posteriormente avanzar en los nombramientos de servicios de confianza política como Corfo, Fosis y Sercotec.

PURANOTICIA