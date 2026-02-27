Alcaldesa Corti instala crisis del transporte del Gran Valparaíso en la agenda del futuro Gobierno antes de marzo

En medio de la crisis que atraviesa el transporte público en el Gran Valparaíso y tras el reciente paro que afectó a miles de vecinos de Quilpué, la alcaldesa Carolina Corti sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones designado, Louis De Grange, y el subsecretario de Transportes designado, Martín Mackenna, quienes asumirán sus funciones el próximo 11 de marzo.

El objetivo del encuentro fue instalar en la agenda del futuro Ministerio la crítica situación operacional que enfrenta el sistema, especialmente ante el aumento de la demanda proyectado para el inicio del año académico en marzo.

Durante la reunión, la jefa comunal expuso las principales deficiencias del servicio, entre ellas la baja frecuencia de los recorridos, los retrasos en la inyección de subsidios al transporte público y la urgencia de implementar planes de contingencia que permitan enfrentar marzo y abril sin afectar la movilidad de miles de familias quilpueínas.

El ministro designado, Louis De Grange, valoró el trabajo técnico desarrollado por el municipio, señalando que quedó “gratamente sorprendido por el análisis de información y el levantamiento de estudios que están realizando, ya que son insumos relevantes para proponer mejoras específicas tanto en el transporte público como en infraestructura”.

En la misma línea, el subsecretario designado, Martín Mackenna, destacó que se trató de “una muy buena reunión porque desde la comuna nos traen un diagnóstico muy claro con requerimientos y planes de acción concretos que debemos seguir hacia adelante”.

Uno de los puntos centrales abordados fue la escasa infraestructura vial de la comuna, particularmente en el eje norte-sur. En la instancia se presentaron los estudios desarrollados junto a SECTRA, que contemplan una cartera de proyectos orientados a mejorar la conectividad intracomunal de Quilpué, los que requieren respaldo del nivel central para su financiamiento y ejecución a mediano plazo.

La alcaldesa Carolina Corti fue enfática al advertir que “hoy día estamos enfrentando una crisis real en el transporte público del Gran Valparaíso que afecta directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Marzo está a la vuelta de la esquina y no podemos esperar a que el sistema colapse para recién actuar”. Asimismo, agregó que “hemos venido a plantear propuestas concretas que nos permitan contar con medidas de mitigación oportunas ante el aumento de pasajeros que se viene en las próximas semanas. Nuestro compromiso es anticiparnos a los problemas y trabajar coordinadamente para dar soluciones reales a nuestra comunidad”.

Finalmente, durante la reunión también se abordó la problemática que enfrentan diversas comunas del país en la implementación del sistema de licencias de conducir digitales, situación que en el caso de Quilpué requerirá un trabajo coordinado entre los equipos técnicos del Ministerio y la Dirección de Tránsito municipal para garantizar su correcta puesta en marcha.

