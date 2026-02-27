Detectan cultivo ilegal de cannabis en parcela de Santo Domingo: incautan 88 plantas

Un procedimiento de Carabineros, Fiscalía y la Municipalidad de Santo Domingo permitió detetar un cultivo ilegal de plantas de cannabis sativa.

El operativo fue liderado por funcionarios de la sección OS7 San Antonio, en coordinación con la Fiscalía TIF de Valparaíso y personal municipal.

Previas diligencias investigativas, la policía uniformada hizo ingreso a una parcela sin moradores, conforme a una orden de entrada y registro.

La policía uniformada detalló que así fue como detectaron un cultivo de plantas de cannabis sativa al interior de un invernadero.

En el procedimiento policial en Santo Domingo se lograron incautar 88 plantas del género cannabis sativa, de 65 centímetros de altura.

