Maitencillo, uno de los sectores turísticos más visitados de Puchuncaví y la región de Valparaíso, comenzó a concretar una demanda histórica de sus habitantes: contar con un sistema de agua potable que permita asegurar el suministro tanto para sus residentes como para quienes llegan en masa durante la temporada estival.

La puesta en marcha de la primera etapa de esta infraestructura sanitaria representa un importante avance para una localidad que recibe cerca de 100 mil visitantes en verano y que, hasta ahora, no contaba con este servicio básico tan trascendental.

El hito fue encabezado por autoridades regionales y locales, tales como el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien destacó el cumplimiento de una aspiración largamente esperada por la comunidad de Maitencillo. Y es que esta primera fase abarca 3,4 kilómetros, desde la ruta F-30 hasta la altura del hotel, y permitirá entregar agua potable a unas 2.500 personas. El proyecto contempla además avanzar con el sistema de alcantarillado, cuya puesta en marcha está prevista para octubre de 2027.

"Hoy es un día tremendo para Maitencillo y para la comuna de Puchuncaví. Es nuestro extremo norte de la comuna, pero también el litoral norte de la región de Valparaíso. Y este es un sueño cumplido. Maitencillo no tenía agua potable, pero hoy día podemos decir que en esta etapa 1, que es desde la ruta F-30 hasta la altura del hotel, son 3,4 kilómetros, donde van a gozar de este tremendo beneficio como es el agua potable y en octubre del próximo año con lo que es alcantarillado", señaló Morales.

El jefe comunal también puso énfasis en la magnitud de los recursos comprometidos y en la coordinación entre las instituciones que hicieron posible la iniciativa. Según detalló, "es una inversión de más de $13.000 millones, financiados entre el Gobierno Regional y la Subdere, de quienes estoy sumamente agradecido porque las reuniones que sostuvimos el año 2021 hoy día están los hechos a la vista. Además de la inversión que ha hecho la propia sanitaria por más de $31.000 millones".

Vale hacer presente que la iniciativa es considerada como una de las más importantes de la V Región, ya que permitirá fortalecer el desarrollo de una comuna que, además, cuenta con una certificación turística. En ese sentido, el alcalde Morales destacó en el punto de prensa que la infraestructura sanitaria constituye un elemento relevante para que Maitencillo continúe creciendo y consolidándose como destino.

UNA OBRA ESPERADA

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, también valoró la puesta en marcha del sistema, destacando la colaboración entre el sector público y la empresa sanitaria. En particular, mencionó el aporte de $10.000 millones del Gobierno Regional (Gore), junto con la participación de la Subdere y Esval.

"Este esfuerzo público-privado, donde participó preferentemente el Gore, aportando $10.000 millones, la Subdere y Esval, permite que Maitencillo, después de muchos años, pueda acceder a algo tan vital como es el agua y el alcantarillado", indicó.

La falta de infraestructura sanitaria había generado dificultades durante los meses de mayor afluencia de visitantes, cuando los pozos existentes se saturaban. En ese sentido, Millones recordó que había un dictamen de Contraloría que establecía la prohibición de construir mientras no existiera la urbanización correspondiente. Por ello, celebró que "esto es un gran adelanto y especialmente aquí hay muchas familias que son primera vivienda, pero también tiene un impacto en el empleo".

Respecto de la continuidad de las obras, el delegado señaló que "lo que corresponde ahora es que el municipio pase al segundo proyecto. Técnicamente es Esval quien va dando la factibilidad técnica, pero finalmente es el Gore el que aprueba los fondos junto con la Subdere. Lo dijo el señor gobernador: es un trabajo colaborativo".

MUNDACA DESTACÓ DECISIÓN

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, recordó que el proyecto que hoy dio uno de sus pasos cúlmines comenzó su tramitación en el Sistema Nacional de Inversiones en 2017 y obtuvo su Resolución Satisfactoria al año siguiente. Sin embargo, fue durante su administración cuando se tomó la decisión de financiar las obras de agua potable y alcantarillado para este sector de Maitencillo.

"A mí me tocó asumir el 14 de julio del 2021 y había que tomar una decisión que intendentes designados no tomaron, y decidimos finalmente financiar el alcantarillado y el agua potable para este sector de 3,4 kilómetros y con más de 2.500 personas que hoy día tienen agua potable", sostuvo la autoridad, que además reconoció que la decisión de financiar el proyecto recibió críticas desde su propio sector, pero afirmó sentirse satisfecho al ver los resultados y la recepción de la comunidad.

La máxima autoridad regional también destacó que "es una decisión, además, que desde el punto de vista económico es tremendamente importante, sobre todo para los pescadores que trabajan acá en la caleta. La plusvalía que van a adquirir los domicilios, también las viviendas que están acá emplazadas, sin duda que es una gran noticia para la gente que habita y que nos visita también en el verano".

CELEBRAN OBRAS

Por su parte, el gerente general de Esval, José Luis Murillo, resaltó que la conexión permitirá que los habitantes beneficiados cuenten con un suministro continuo y seguro, integrado a la red de la sanitaria, afirmando que "hoy en Maitencillo, 2.500 personas pueden abrir la llave y tener la seguridad de que van a tener agua potable de manera continua y segura", y agregando que la conexión al sistema interconectado de Esval entrega respaldo al abastecimiento de esta localidad de Puchuncaví.

En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos Maitencillo Norte, Paulina Hernández, expresó la satisfacción de los habitantes por el inicio de una obra que ha sido esperada durante años por distintas generaciones. "Sin duda es una tremenda alegría de muchos años, desde los maitencillanos más antiguos que han soñado con esto, entonces es una alegría porque se está empezando a cumplir un sueño", señaló.

Finalmente, la dirigenta vecinal recordó que el proyecto contempla cuatro etapas y que actualmente se está completando la primera fase del agua potable, mientras que el próximo año corresponderá avanzar con el alcantarillado. Por ello, Hernández llamó a mantener el trabajo coordinado entre el Gobierno Regional de Valparaíso, el Municipio de Puchuncaví, la Subdere y Esval para asegurar la continuidad de la iniciativa.

PURANOTICIA