En el marco de una estrategia de acercamiento con autoridades y organizaciones locales, Mallplaza presentó ante el Concejo Municipal de Concón los detalles técnicos y arquitectónicos de “Aires de Concón”, el futuro centro urbano que busca renovar la oferta de servicios y espacios de encuentro en la comuna. La sesión, encabezada por el alcalde Freddy Ramírez, permitió conocer los principales lineamientos de una iniciativa que contempla una dimensión de barrio, espacios abiertos y un marcado enfoque en la vida al aire libre.

La exposición estuvo a cargo de ejecutivos de Mallplaza, compañía que impulsa el proyecto, y contó con la participación de Ricardo Awad, gerente de Ampliaciones y Transformación de Activos; Alfredo Camponovo, gerente División Chile; y Patricia Provoste, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad. Durante la instancia, Awad abordó las características arquitectónicas de la propuesta y su integración con el entorno de la comuna.

“Fue una sesión donde pudimos mostrar las imágenes de lo que será el proyecto Aires de Concón y reiterar que se trata de una construcción amigable con el entorno, de baja altura, con un diseño paisajístico que utiliza terrazas y miradores y una oferta volcada a la vida al aire libre, potenciando la gastronomía y entretención, al deporte y al hogar. Creemos que este formato nos permitirá aportar al espacio y paisajismo urbano, siendo pertinente con el barrio y con la comuna”, explicó Awad.

Tras la presentación, se abrió un espacio de diálogo en el que los concejales Alberto Fernández, María José Aguirre, Ricardo Urenda, Paulina Zúñiga y Elda Arteaga plantearon sus inquietudes respecto de la generación de empleos, el apoyo a emprendedores y proveedores locales, la seguridad y el impacto vial que podría generar la iniciativa en el sector. Frente a las consultas relacionadas con la sustentabilidad de la obra, Patricia Provoste explicó los procedimientos regulatorios que contempla la compañía.

“Reafirmamos ante el Concejo Municipal que la compañía ya decidió realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de manera de avanzar con una ruta de evaluación robusta y mirar adecuadamente los distintos componentes del proyecto”, afirmó la gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad.

Junto con abordar los compromisos medioambientales, los representantes de Mallplaza señalaron que el diseño definitivo del futuro polo comercial y recreativo se está desarrollando considerando las necesidades y expectativas de los habitantes de Concón. En esa línea, Alfredo Camponovo se refirió al proceso de diálogo que la compañía mantiene con la comunidad y a la disposición de incorporar sus planteamientos.

“Estamos en una etapa inicial de escucha activa con toda la comunidad, ya que buscamos que este proyecto pueda cubrir 100% de las necesidades de los vecinos de Concón”, agregó el gerente División Chile.

De esta manera, “Aires de Concón” continúa avanzando en su etapa de acercamiento territorial, previo al ingreso formal de su evaluación ambiental. La iniciativa busca posicionarse como un nuevo espacio comercial y recreativo para la comuna, con una propuesta que pretende compatibilizar el desarrollo económico local, la integración con el entorno y la calidad de vida de sus habitantes.

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