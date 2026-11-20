La difusión de una serie de audios durante la sesión extraordinaria N.º 44 del Concejo Municipal, realizada este jueves 19 de noviembre, desató una crisis en torno a la organización de las actividades por el 148.º aniversario de Nogales. Las grabaciones darían cuenta de conversaciones previas relacionadas con la contratación de la productora encargada del evento, programado para los días 27, 28 y 29 de noviembre. La situación llevó al Concejo a suspender la votación para adjudicar un contrato que supera los $100 millones.

La controversia no solo apunta a un eventual conocimiento anticipado de las bases de licitación, sino también al incremento presupuestario de $33.193.613 respecto del monto original de $67.216.382, alcanzando un total de $100.409.995 en Mercado Público. A ello se suma la exclusión de la localidad de El Melón como escenario de las actividades, decisión que el municipio justificó mediante un informe de seguridad de Carabineros y la falta de recintos disponibles.

Tras la tensa sesión, los concejales Johao Marchant, Juan Flores y María Bahamondes se trasladaron hasta la Fiscalía Local de La Calera para entregar los antecedentes del caso. A través de una declaración pública, los ediles explicaron las gestiones realizadas luego de lo ocurrido durante el concejo.

“Allí nos reunimos con el fiscal para poner en antecedentes lo acontecido el día de hoy en la sesión de concejo N.º 44”, señalaron los tres ediles.

Frente a la gravedad de las acusaciones y la presentación de un registro de audio que involucraría a un funcionario municipal, la alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, emitió una declaración pública en la que detalló las medidas administrativas y legales instruidas por su administración para esclarecer los hechos.

“Ante la presentación pública, durante el Concejo Municipal de hoy, de un audio que involucraría a un funcionario municipal, quiero señalar que he actuado de manera inmediata, poniendo todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público e instruyendo un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades”, afirmó la jefa comunal.

En su declaración, Pacheco también abordó los cuestionamientos planteados por los concejales respecto de la transparencia del concurso público, estableciendo una distinción entre las eventuales conductas individuales que deberán ser investigadas y la legalidad administrativa del proceso de licitación publicado en el portal estatal.

“Quiero ser muy clara en un punto fundamental: el proceso de licitación no está en cuestionamiento. Se trata de un procedimiento público, transparente y desarrollado conforme a la normativa vigente”, sostuvo la alcaldesa, agregando que “es importante distinguir entre una eventual irregularidad que deba ser investigada y la legalidad del proceso de licitación. Son situaciones distintas que no deben confundirse”.

Asimismo, la autoridad comunal cuestionó directamente a los tres concejales denunciantes por el momento en que decidieron hacer públicas las grabaciones, apuntando a que, según indicó, los ediles conocían los antecedentes desde días antes de presentarlos durante la sesión municipal.

“También me parece importante aclarar que tres concejales tenían conocimiento de esta situación desde hace algunos días y optaron por hacerla pública recién durante la sesión de hoy. En mi caso, apenas tomé conocimiento de estos antecedentes, instruí de inmediato las acciones correspondientes”, indicó Pacheco.

En esa misma línea, la alcaldesa profundizó sus cuestionamientos respecto del deber de denuncia de las autoridades y cerró su declaración descartando cualquier posibilidad de encubrimiento frente a eventuales irregularidades al interior del municipio.

“No corresponde guardar esos antecedentes durante días para después exponerlos públicamente en una sesión del Concejo Municipal”, enfatizó, concluyendo que “como alcaldesa, no permitiré que se oculten eventuales irregularidades ni que se eludan las responsabilidades que correspondan. Aquí lo importante no es quién hace primero una denuncia pública, sino quién actúa de manera responsable, oportuna y conforme a la ley”.

Por ahora, la adjudicación del contrato permanece suspendida y el municipio aún no entrega información sobre una eventual reprogramación o cancelación de las festividades comunales. De esta manera, el futuro de la celebración por el aniversario 148 de Nogales queda sujeto al avance de las diligencias del Ministerio Público y del sumario administrativo instruido por la alcaldesa.

PURANOTICIA