Macabro hallazgo en Viña del Mar: encuentran osamenta humana en sitio arrasado por el megaincendio en Villa Independencia

Un macabro hallazgo remeció a los vecinos del sector de Villa Independencia, en la parte alta de Viña del Mar, quienes denunciaron que, en medio de un pasaje, observaron que perros callejeros estaban jugando con aparentemente una osamenta humana.

Al advertir tal situación, vecinas del Comité 21 de Abril acudieron a su búsqueda e hicieron la denuncia ante funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes finalmente confirmaron que correspondía a un hueso humano.

Evelyn Riquelme, dirigenta del comité 21 de Abril, relató que, tras recibir la alerta de una vecina, decidieron revisar y fotografiar el hallazgo, para luego guardarlo y dar aviso a las autoridades policiales correspondientes para que indagaran en el hecho.

"La PDI confirmó que era una osamenta humana, que puede ser que no fuera del incendio (de febrero de 2024 en Viña del Mar), sino que fuera de hace un par de meses nada más", sostuvo la vecina de este sector alto de la Ciudad Jardín.

La situación genera dudas respecto al origen de los restos. Según Riquelme, podría tratarse de una persona fallecida en el megaincendio de febrero de 2024, aunque también existe la hipótesis de que correspondan a un caso más reciente.

"Si fuera alguien del incendio, alguien lo está esperando, algún familiar, algún hermano, algún hijo; y si no, están sucediendo cosas macabras y esto tiene que salir a la palestra. Acá tienen que buscar quién es esa persona, qué es lo que le pasó y darle tranquilidad a su familia, que a lo mejor la está buscando", señaló la vecina.

Hasta el cierre de este artículo, no se había entregado información oficial respecto a la identidad ni la data de los restos; esto, mientras la comunidad de este sector viñamarino exige celeridad en la investigación para esclarecer el caso.

