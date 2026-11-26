El detenido por el femicidio en un block de departamentos de calle Fabres será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Villa Alemana para su control de detención y posterior audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía le comunicará los delitos que le atribuye. De acuerdo con las penas asociadas a los ilícitos investigados, el imputado arriesga presidio perpetuo calificado.

Así lo confirmó el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Villa Alemana, Osvaldo Basso, quien detalló que el Ministerio Público formalizará al sujeto por femicidio íntimo respecto de una de las víctimas y por femicidio frustrado en relación con la segunda, además de delitos sexuales y otras lesiones.

"Las penas son bastantes altas, si sumamos los dos femicidios más los delitos sexuales, estamos hablando de presidio perpetuo calificado", advirtió el persecutor.

Sobre las circunstancias de la captura, Basso explicó que el imputado fue retenido inicialmente por vecinos del sector, quienes concretaron una detención ciudadana y posteriormente lo entregaron a Carabineros. Desde allí fue derivado a la Brigada de Homicidios, unidad policial que quedó a cargo de las diligencias investigativas.

El fiscal también manifestó que se trata de un hecho que mantiene conmocionada a la comuna y destacó la rapidez con que se logró detener al presunto responsable.

La formalización permitirá comunicar oficialmente los cargos que se le atribuyen al imputado y avanzar en el proceso judicial por los graves delitos investigados.

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