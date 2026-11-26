Ad portas de concretar el desalojo definitivo de la toma Yevide, en San Felipe, el proceso registra un avance del 93%, con 149 de los 159 techos desarmados por sus propios ocupantes. De esta manera, únicamente quedan 10 estructuras pendientes de retiro antes del operativo programado para este jueves 26 de noviembre.

El procedimiento se ha desarrollado sin mayores episodios de resistencia, luego de un trabajo previo de coordinación y acompañamiento a las familias que habitaban el terreno. Para la jornada final se contempla un despliegue de la fuerza pública, equipos de diálogo y medidas de planificación similares a las implementadas durante la primera etapa del desalojo, realizada el pasado 8 de octubre en este terreno propiedad de Esval.

Respecto de las personas que aún permanecen en el lugar, se estima que entre 600 y 700 habitantes debían abandonar el terreno en esta segunda fase. Dos familias se inscribieron para acceder al albergue habilitado como alternativa, aunque se espera que no sea necesario utilizarlo, considerando las redes de apoyo de cada residente.

El proceso también ha incorporado medidas de resguardo de derechos fundamentales, con participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), además de acciones de apoyo para las mascotas del asentamiento, en coordinación con agrupaciones animalistas, el Colegio Médico Veterinario y la veterinaria municipal.

Cabe recordar que la primera etapa de la toma Yevide involucraba a unas 3.300 a 3.500 personas. En cuanto a la composición de la población que permanecía en el terreno, predominaban ciudadanos bolivianos, seguidos por personas de nacionalidad haitiana, mientras que la presencia de chilenos era considerablemente menor.

La recuperación del terreno responde a un fallo judicial de 2025 por usurpación y considera que el asentamiento se encontraba en una zona bajo la cota cero, sin condiciones para ser habitada. Además de restituir el inmueble a Esval, el procedimiento busca resolver los problemas que la ocupación generaba en las villas del entorno.

PURANOTICIA