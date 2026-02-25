Luis Cuello por informe de Contraloría tras megaincendio: "Hay falencias que nadie puede esconder y que no se pueden personalizar"

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades y deficiencias en la gestión de recursos públicos durante la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, al igual que en las labores posteriores de atención a damnificados y retiro de escombros. Así lo estableció el Informe Final N°528/2025, que revisó contratos y procedimientos ejecutados en el marco de la catástrofe que le costó la vida a 137 personas.

El documento apunta –entre otras entidades– a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, correspondiente al período en que fue encabezada por Sofía González, consignando pagos sin respaldo, subcontrataciones no autorizadas, sobreprecios de hasta 557% y la omisión de controles básicos en contratos de emergencia que, en conjunto, alcanzan montos cercanos a los $9 mil millones. A raíz de estos hallazgos, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que se evalúen eventuales responsabilidades penales o administrativas.

En este contexto, Puranoticia.cl conversó con el diputado del Partido Comunista (PC) por el Distrito 7, Luis Cuello, quien abordó los alcances del informe y las eventuales responsabilidades políticas derivadas del proceso de reconstrucción tras la tragedia que destruyó más de 4.500 viviendas en vastos sectores de Viña del Mar y Quilpué.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que "he sido crítico del proceso de reconstrucción y por algo hemos estado participando en las distintas comisiones investigadoras y hemos hablado también de la lentitud en la Comisión de Vivienda. Aquí hay una falencia que nadie puede esconder y que tampoco se puede personalizar".

Consultado por las alusiones a figuras del PC, como la exdelegada Sofía González o la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el congresista planteó que "la ministra Vallejo estuvo acá asumiendo labores de coordinación política, no labores permanentes, así como varios ministros también las asumieron después. Entonces creo que no es justo señalar a determinadas personas como responsables de todo, porque acá hay un aparato público que demostró una abierta incapacidad, más allá de que existió una voluntad y un esfuerzo permanente para poder atender la emergencia 24/7".

En la misma línea, recalcó que "no es proporcionado hacer alusión a un partido, cuando estamos hablando de una falencia más bien estructural del Estado. No estoy de acuerdo con eso. Yo estuve en terreno porque vivo a pocos kilómetros de donde fue el incendio en Viña del Mar y lo que ocurrió es que fue evidente que el Estado careció de una capacidad estructural para dar respuesta a lo que iba surgiendo".

Y es que, a su juicio, esta debilidad estatal a la que hace mención quedó en evidencia en aspectos tan básicos como la alimentación de los damnificados, donde fueron las propias comunidades, a través de juntas de vecinos, las que debieron organizarse.

Según explicó en entrevista con Puranoticia.cl, "yo creo que hay que hacer una lectura mucho más amplia de lo que ocurrió, ya que hay todo un aparato que ha sido deficiente y creo que esa reflexión hay que hacer. Yo participé además de las distintas comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados para poder abordar estos distintos aspectos porque esto fue multidimensional, del punto de vista de la respuesta a la emergencia, de la prevención y de labores de reconstrucción".

Finalmente, el diputado Luis Cuello –reelecto para el periodo 2026-2030– destacó la disposición manifestada por la exdelegada presidencial para colaborar con las investigaciones, señalando que "yo he escuchado a Sofía González decir que tiene toda la voluntad de poder entregar antecedentes, ya que es fundamental el poder transparentar lo que ha ocurrido. Hay que pensar que el proceso que vino después del incendio fue muy acelerado y demandó atender necesidades muy urgentes. (...) Es importante que se vaya esclareciendo, que se vaya aclarando, que se vaya mostrando, tal como la Contraloría lo hecho a la opinión pública, de cómo se gestó este proceso".

PURANOTICIA