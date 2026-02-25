Seremi de Salud refuerza medidas preventivas por Hantavirus tras fallecimiento de un hombre en la región de Valparaíso

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó el resultado positivo para Hantavirus en una persona de sexo masculino de 60 años que falleció el pasado jueves en el Hospital Biprovincial de Quillota-Petorca. Por ello, y previo a la confirmación del Instituto, la Seremi de Salud activó la semana pasada sus protocolos de investigación epidemiológica y zoonosis en la comuna de Limache, lugar donde residía la persona, a fin de descartar otros contagios y reforzar medidas de prevención.

La persona, que lamentablemente falleció, ingresó al Hospital de Santo Tomás de Limache el jueves en la madrugada y fue trasladado en ambulancia SAMU al Hospital Biprovincial, siendo sometido a estudios y recibiendo la atención requerida. No obstante, debido a una rápida descompensación de su condición clínica falleció en dicho establecimiento.

El test rápido para Hantavirus dio positivo, por lo que se envió una muestra al Instituto de Salud Pública (ISP), la que fue confirmada.

El Hantavirus se transmite a través de la inhalación de aerosoles de orina, heces y saliva de roedores (Oligoryzomys longicaudatus) que portan el virus. La enfermedad tiene síntomas similares a un cuadro de influenza o resfrío, pero con mayor intensidad, generalmente sin mucosidad ni congestión nasal, acompañado, en ocasiones, con síntomas gastrointestinales y dificultad respiratoria, que puede causar la muerte.

Si se presentan alguno de estos síntomas y se ha estado en una zona con presencia de esta especie en los últimos 45 días, es importante acercarse al centro de salud más cercano e informar al médico tratante sobre actividades al aire libre, zonas rurales, semirrurales y campings.

Investigación

El equipo de la Autoridad Sanitaria se desplegó en terreno para descartar otros contagios y reforzar medidas de prevención en los lugares sujetos a investigación. Asimismo, la Seremi enfatizó en su llamado a la prevención y autocuidado, sobre todo a quienes realizan actividades al aire libre, en campings o acuden al campo.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, explicó que si se vive en zonas rurales o semirrurales “es importante antes de entrar a la vivienda, ventilar por al menos 30 minutos, sobre todo si lleva mucho tiempo cerrada; y al limpiar y desinfectar, usar mascarilla y guantes”. Agregó que el exterior de la vivienda debe estar libre de basura y maleza, se debe sellar y mantener el orden en casas, galpones, leñeras o bodegas.

Si se va a recolectar frutos, ordenar o desmalezar, siempre hacerlo utilizando guantes y mascarilla; y consumir únicamente agua potable, embotellada o hervida.

El llamado es a prevenir y cuidar a personas mayores, niños y niñas. Si se realizan actividades al aire libre o en campings “la recomendación siempre es a acudir a lugares autorizados, y en zonas rurales o riberas de ríos, acampar en zonas limpias, libres de matorrales y pastizales, no circular por senderos no habilitados, utilizar carpas con piso, cierre y sin agujeros”, indicó el seremi (s). Además, no dejar ollas o utensilios al alcance de ratones y guardar alimentos en envases resistentes con tapas.

A 2026 se registra un solo caso de Hanta en la Región de Valparaíso y los últimos fueron en 2023.

PURANOTICIA