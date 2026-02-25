Empresa de buses eléctricos de Valparaíso amenaza con paro durante el «Súperlunes» por millonaria deuda del Ministerio de Transportes

Si bien, el servicio de buses eléctricos es una de las pocas iniciativas que la Seremi de Transportes de Valparaíso puede destacar durante la actual gestión gubernamental, lo concreto es que estos podrían ir a paro justamente por problemas con la cartera.

Y es que la empresa Trolebuses Chile denunció que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha incumplido con el pago de subsidios, lo que ha derivado en la advertencia de posible paralización de buses eléctricos el lunes 2 de marzo.

El gerente general de la histórica compañía con presencia en la Ciudad Puerto, Juan Massai, denunció una deuda de alrededor de $1.300 millones por concepto de subsidios asociados a la operación de buses eléctricos en la región de Valparaíso.

Los recursos debían pagarse tras cumplirse el primer año de funcionamiento del sistema de buses eléctricos, plazo cumplido en septiembre del año 2025, sin embargo, hasta la fecha no han sido transferidos a las arcas financieras de Trolebuses Chile.

Massai indicó a Radio Biobío que llevan 18 meses operando los buses bajo un contrato que contempla una demanda asegurada de pasajeros como parte del plan de fomento a la electromovilidad, indicando que "ese es el monto que no se ha pagado".

Y como ha sido la tónica de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones durante la actual gestión de Gobierno, el silencio reina en sus oficinas. De hecho, sólo deslindaron responsabilidades, diciendo que falta que Contraloría vise el decreto de pago.

"Siempre las disculpas son que falta el decreto de pago o que debe pasar por Contraloría, pero el contrato ya fue tomado de razón", expresó Massai.

Asimismo, planteó ante la emisora que "los socios hemos tenido que aportar recursos propios para mantener el sistema funcionando, pero hemos llegado a un punto límite". Y aunque los trabajadores están al día con sus sueldos e imposiciones, el mandamás de la compañía confesó tener dificultades con proveedores estratégicos.

Es por este motivo que la empresa evalúa medidas de presión, como por ejemplo una paralización proyectada para el 2 de marzo, vale decir, en el denominado «Súperlunes», lo que permite dar cuenta que la cuestionada administración de la Seremi de Transportes de Valparaíso se mantendrá hasta los últimos días.

