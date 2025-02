Los secretos de Hotuiti Teao: Diputado cuenta la génesis de su carrera política y desclasifica cómo se hizo famoso

“Vas a perder”. Así confiesa que le dijeron en redes sociales cuando se supo la noticia que que iba a competir como candidato a la Cámara de Diputados como independiente en un cupo de Evópoli. El hoy diputado en su primer periodo, tras ganar en 2021, Hotuiti Teao, conversó con La Entrevista de Puranoticia.cl sobre eso y más, desclasificando sus vaticinios y preferencias para la carrera senatorial a la cual, pareciera, piensa no entrar.

Primero, recordó cuando le fue mal: “Mi primer intento fue el año 2014. Mi pareja ahí era Andrea Molina, ella iba por la UDI y yo iba independiente RN. La senadora Lily Pérez me apadrino para postular”.

Luego, en 2021, fue candidato a la constituyente, y nuevamente no fue electo. “Mi señora es parte de la multigremial y es ahí donde nos dicen se va a escribir una nueva constitución que va a estar 30, 40 años, cómo alguien que ha emprendido, que dentro de todo ha sido exitoso, no va a aportar”, le dijeron.

LA TERCERA ES LA VENCIDA

En su tercer intento, post pandemia, rompió su mala suerte y lo logró. “Yo estaba atrapado, la isla recién se liberó el 2022 en agosto, septiembre, ustedes estaban libres el 2021. Para salir de la isla y poder hacer campaña acá estuve atrapado enero, febrero y logré arrancarme de la isla en un vuelo humanitario, por el covid, el 15 de marzo, y no había nadie para hacer campaña acá porque en las ferias habían más feriantes que personas con permisos, y llegué, en esa campaña 2 semanas y me fue súper bien, saqué 5 mil votos que logré tocar 5 mil corazones con el voto voluntario”.

En ese tiempo, recuerda, no le tenían mucha fe en redes sociales. “Cuando me postulo a esto mucha gente por redes sociales me dice ‘ah, cómo alguien de la isla se postula en un partido de derecha y además en el corazón del Frente Amplio, vas a perder. Eso fue lo primero que me dijeron, y eso me motivó y muchas otras cosas más, a estar en contacto con la gente”, recuerda.

Pero sus inicios en la política se remontan incluso a antes, cuando conoció a Felipe Kast en un partido. “Yo jugué básquetbol con Felipe Kast. Él jugaba en el Verbo Divino y yo en el Inba, y nos enfrentamos para ir al Campeonato Nacional y nosotros les ganamos, y de ahí que nos conocemos. Y después, con mi señora hacíamos mucho trabajo social y lo conocimos a él en el hoy día Ministerio de Desarrollo Social pero antes era un servicio, y empezamos a trabajar porque además ayudamos al Presidente Piñera en el programa Vivir Sano”.

Entonces, cuenta, Kast lo invita a ser constituyente. “Me llama y me dice queremos ir en una lista de Evópoli, porque necesitamos ver este tema de la etnia, profesional, tú has estado en el continente, conoces lo que es estar descentralizado, cómo no vas a aportar a una nueva constitución”, y después, Felipe Kast lo vuelve a llamar para ir a la diputación.

En ese momento hizo lista con la exgobernadora de Valparaíso María de Los Angeles de la Paz, sobre lo cual recuerda haberse sentido algo ajeno: “Yo me sentí arroz graneado, porque ella era militante de Evópoli, gobernadora… también Marlenne Aroca, le mandamos un saludo, fue madre hace un año (…) Tenemos un militante que había sido precandidato para la alcaldía de Concón… ¿quién es el arroz graneado ahí? Yo po… yo soy el arroz graneado, soy el acompañamiento de los militantes, de las autoridades”, dice, humildemente, para luego confesar que “no sabe” cómo consiguió los votos.

De hecho, acerca de su domicilio político, el parlamentario independiente en cupo de Evópoli, asegura: “Yo no soy de ningún partido, no he firmado”.

SALIR DE LA ISLA A LA FAMA

Para Teao la superación ha sido una constante. "Yo llegué porque mi sueño, y lo covnersé con mis padres, era ser el primer profesional de mi familia. Para eso tenía que acostumbrarme a estar en Santiago porque ahí iba a estudiar, ni siquiera aquí en Valparaíso. Yo tenía una tía, vivía en el colegio, porque es un internado, Internado Nacional Barros Arana (INBA), ahí se dormía de lunes a viernes, anteriormente uno estaba todo el año durimiendo ahí,s e iba en las vacaciones a las casas y volvía, ha salido presidentes, ministros... yo llegué a ahcer segundo, tercero, y cuarto medio, hasta el día de hoy mantengo contacto porque vivía con esos compañeros, y ahí me dediqué al deporte. Es un colegio tremendo, súper tradicional, te enseña muchos valores de compañerismo, amistad, y además cumplía una función: la educación que yo recibía ahí no la teníamos en la isla que erra un humilde liceo".

Recordando esos momentos, reconoció lo distintos que son ambos mundos: "Cuando uno está en la isla, lo primero es que está rodeado de familia, primos, tíos, está rodeado de naturaleza, tiene esa libertad. Los rapa nui somos gente de mar, de naturaleza, animales", reconociendo que "de verdad, sí (somos machistas), pero con el tiempo me di cuenta que no es tan así. Yo vengo de un matriarcado al igual que muchas familias, porque hubo una época triste entre el año 1900 y 1960, donde pasaron muchas cosas (...) mi abuelo el año 53 estaba ayudando a unos primos a arrancar del yugo de los ingleses que habían hecho con el gobierno chileno y junto con la Armada y la isla era un fundo de los ingleses... había violaciones, torturas, muertes de manos de estos ingleses que eran súper torturadores extrayendo todo lo que tenía la isla para ser vendido en Inglaterra, y alguien sopló que habían unos botes para poder escapar (...) y se subió, no supimos más de él. Dejó a mi abuela y todo. A partir de ese matriarcado es que está mi familia".

¿Cuándo llega la fama para Hotuiti Teao? Incluso pensó entrar a la Marina, pero aceptó una beca en la Universidad Pedro de Valdivia por ser rapa nui, por lo que entró a estudiar Ingeniería Comercial, y luego... "en ese tiempo en Santiago yo tenía una polola y ella tenía una hermana que era una asesora de una discoteque que se llamaba Mississipi. Había un concurso que era el "súper mino", me preguntan y yo digo, no tengo ningún problema... voy con mi cassete, y le digo al DJ, cuando sea el momento, dale play a esta canción. Eran concursos muy entretenidos, muchas mujeres ABC 1, San Damián, y ahí conozco a una productora que se llamaba Caos, Isabel Margarita, y con ella me meto al mundo de la publicidad, empecé a desfilar, con argentinos, uruguayos, gente extranjera, y empiezo a hacer publicidad para el cine, la televisióin, y un día estaba con un amigo y me dice 'hay un casting para un mister'. El concurso en el Venga Conmigo se llamaba"mister 10" o algo así (...) un día me dicen que querían hacer el mister Sábado Gigante, y Fernando Gómez me dice 'toma, quiero que me des tiempo para contar esta anécdota'. Tienes hora para una entrevista a tal hora, llego piolita, entro a Canal 13, y hablo con él. Le conté que estudiaba Ingeniería Comercial, le mostré mis fotos, y cuando salgo había una fila de gente esperando también por una oportunidad, y me pregunta si tenía pasaporte... te vas la próxima semana a Miami... no sabes lo que es salir de ahí con tu carta sabiendo que eres el participante. Tenía 20 años, marcó un antes y después".

LA PREGUNTA QUE LE HIZO VIVI KREUTZBERGER

Sacó cuarto lugar de 20, ganó US $250, pero le retuvieron 40% por impuestos... "Así es como ese mismo año participo en un casting, vuelvo a ser Mister Sábado Gigante, y en el programa de Vivi estaban buscando una figura masculina, como Don Francisco tenía mujeres. Había un chileno italiano, había otro chico parece extranjero, la verdad no me acuerdo... ahí gané, pero antes de ganar, yo vi a la Vivi y parece que sacó sus conclusiones y me dice: '¿eres capaz de decir tres palabras seguidas en cámaras?' Yo para adentro decía 'esta es mi oportunidad', y por eso me siento muy afortunado porque estoy en el lugar donde suceden las cosas. Y me dijo, si ganas te vamos a contratar para que trabajes con nosotros, y fui el primer modelo hombre que trabaja en Sábado Gigante".

En la conversación con La Entrevista de Puranoticia.cl se le preguntó sobre si está interesado en ser candidato al Senado, como ocurre con varios diputados actualmente en ejercicio que buscan dar el salto a la Cámara Alta, indicando, primero, que no cierra esa puerta, para luego dar varios nombres de quienes él querría ver allí en Chile Vamos, sin nombrarse a sí mismo… “Esas puertas no se cierran, siempre están abiertas. ¿Por qué no? La gente hoy día, tiene voto obligatorio, pero tiene opciones de poder elegir y yo tengo mis credenciales, soy un hombre de rapa nui, soy chileno, ingeniero comercial, un periodo diputado y además me encanta ayudar a las familias y mejorar su calidad de vida y que se cumpla la justicia”.

Sin embargo, luego dijo que “tenemos dos elementos, en el distrito 6, tanto Camila Flores como Andrés Longton, los veo muy fuertes. Me la voy a jugar y aunque me reten, hagamos un juego, ficción. Si me preguntas hoy día quién podría ser un tremendo senador a mí me gusta Manuel Millones, porque he hecho pautas con él, conoce a la perfección cómo funciona el sistema en la gobernación”, aunque aseguró que para la elección de gobernadores se cuadró con el sector y no votó por él. “Ese tipo de personas que tienen una trayectoria en la región y la conocen, serían muy buenas”, afirmó.

Y justamente sobre la candidata de Chile Vamos a segunda vuelta, María José Hoffmann, Teao mostró lejanía respecto de su opción para la Cámara Alta: “Mire las últimas elecciones… ¿cómo medimos a la gente que va a las elecciones? Por los votos. Hay que ser estratégico, tener la mente fría pero también tener las credenciales para poder presentarse frente a los votantes, a los ciudadanos”, dijo.

Luego, ante la pregunta: ¿si usted fuera Hoffmann, no iría a la senatorial ahora?, respondió, tajantemente: “Yo creo que no. No he conversado con ella, no he tenido la oportunidad”.

PURANOTICIA